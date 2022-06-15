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ANKARA

CHP'li Çankaya Belediyesi altı yıldır bitiremediği projeyi yeni gibi paylaştı

Ankara'da CHP’li Çankaya Belediyesi, altı yıl önce temelini atıp bir türlü tamamlayamadığı Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatına 'yeniden' başladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından "Yakında inşaatına başlayacağımız" ifadesiyle yeni projeymiş gibi duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Çankaya Belediyesi altı yıldır bitiremediği projeyi yeni gibi paylaştı
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen

Bundan tam altı yıl önce, 30 Kas 2016'da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla Ankara Çankaya'da, Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreni düzenlendi.

CHP'li Çankaya Belediyesi, 7 Aralık 2017'de yaptığı paylaşımda da projenin inşasının devam ettiğini duyurdu. "Belediyemiz yatırımlar döneminin en büyük projesi olan Atatürk Kültür Merkezi’nin inşası hızla devam ediyor. Türkiye’nin ikinci, Ankara’nın en büyük kültür merkezi olma özelliğine sahip olacak merkezimiz, Başkentin sanat yaşamına kalite katacak" ifadesini kullandı.


İNŞAATINA YENİDEN BAŞLANDI

Ancak aradan geçen senelere rağmen proje bitirilemedi. Çankaya Belediye Başkanı CHP'li Alper Taşdelen, dün (14 Haziran) bir tweet atarak kültür merkezinin yapımına başlayacaklarını duyurdu. Projeyi "Yakında inşaatına başlayacağımız Atatürk Kültür Merkezimiz" ifadesiyle yeni yapılıyormuş ilan etti.

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