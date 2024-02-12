|
Gündem

CHP'li Cemal Canpolat'tan parti yönetimine salvolar: Siyasi bir soykırım var

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, aday belirleme krizi üzerinden parti yönetimine sert sözlerle yüklendi. "Niyet siyasi bir soykırım olabilir." diyen Canpolat, "İstanbul İl Kongresinde birlikte davrandığımız 8 ilçe belediye başkanlarının tamamı tasfiye edildi. 14 ilçe yönetiminin iradeleri de yok sayıldı." dedi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
23:56 - 12/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:11 - 13/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Cemal Canpolat - Özgür Özel
Cemal Canpolat - Özgür Özel

Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına giderek belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini seçecek. Seçimlere iki aydan az bir süre kala, CHP'de aday belirleme tartışmaları büyük bir kaosa dönüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel, kurultayda verdiği 'ön seçim' sözünü tutmadı. Partililer tarafından hedef tahtasına konan Özel, kurmaylarıyla birlikte birçok noktada ön seçimsiz atama kararı aldı.

Yaşananların gölgesinde bugün İstanbul'da da tartışmalı isimlerin aday yapılacağı gündeme geldi. CHP yandaşı gazetecilerin aktardığına göre; Esenyurt'ta Gürsel Tekin, Ümraniye'de Aykut Erdoğdu ve Kadıköy'de Murat Kösedağ'ın ismi öne çıktı.

CHP'li Canpolat'tan parti yönetimine salvolar: Siyasi bir soykırım var

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, aday belirleme krizi üzerinden parti yönetimine sert sözlerle yüklendi.

"Niyet siyasi bir soykırım olabilir." diyen Canpolat, "İstanbul İl Kongresinde birlikte davrandığımız 8 İlçe Belediye Başkanlarının tamamı tasfiye edildi. 14 İlçe yönetiminin iradeleri de yok sayıldı."
dedi.
Canpolat X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul İl Kongresinde birlikte davrandığımız 8 İlçe Belediye Başkanlarının tamamı tasfiye edildi. 14 İlçe yönetiminin iradeleri de yok sayıldı.

Niyet siyasi bir soykırım olabilir. Ancak biz dala konmuş kuş değiliz ki! 100 yıllık Çınarın köklerindeniz. Filizlerimiz daha genç, daha da güçlü olur. Ve de Çınar binyıllarca daha yaşar…"



#Cemal Canpolat
#CHP
#Özgür Özel
#İstanbul
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Erken emeklilik prim eşitleme tablosu netleşti: 7200 günle SSK ve Bağ-Kur'luya 5 yıl kazanç...