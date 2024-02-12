CHP'li Cemal Canpolat'tan parti yönetimine salvolar: Siyasi bir soykırım var

Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına giderek belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini seçecek. Seçimlere iki aydan az bir süre kala, CHP'de aday belirleme tartışmaları büyük bir kaosa dönüştü.

Aday belirlemek için toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde eski Milletvekili Aykut Erdoğdu'yu aday gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yakın ilişkileri olan Erdoğdu'nun adaylığı, CHP Ümraniye teşkilatında krize neden oldu. Partililer sosyal medyadan "İnternete yazsa Ümraniye'yi bulamayacak bir ismi aday gösterirseniz, sandıkta da sahada da çalışmaya adam bulamazsınız" tepkisini gösterdi.

Niyet siyasi bir soykırım olabilir. Ancak biz dala konmuş kuş değiliz ki! 100 yıllık Çınarın köklerindeniz. Filizlerimiz daha genç, daha da güçlü olur. Ve de Çınar binyıllarca daha yaşar…"