CHP'li Cemal Emir'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Partililere tehdit: Bunların kökünü kazıyacağız

CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'den tehdit: Bir daha onlar gibi gelmesin diye köklerini kazıyacağız

CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, hem Cumhurbaşkanını hem de AK Partilileri tehdit etti.



Skandal açıklamalarda bulunan Emir, 'Bu ceberut adamı göndereceğiz, bir daha gelmesinler diye kökünü kazıyacağız. Korkutacağız, yıldıracağız, susturacağız.' ifadelerini kullandı.