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POLİTİKA

CHP'li Cemal Emir'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Partililere tehdit: Bunların kökünü kazıyacağız

CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem de AK Partilileri tehdit edip hakaretlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kast ederek "Bu ceberut adamı ülkenin başından atacağız" dedi. Konuşmasının devamında da AK Partilileri hedef alarak "Bunların kökünü kazıyacağız. Korkutacağız, yıldıracağız ve susturacağız" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Cemal Emirden Cumhurbaşkanı Erdoğana ve AK Partililere tehdit: Bunların kökünü kazıyacağız
CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir (Kürsüde konuşma yapan)

Cumhuriyet Halk Partisi içinden millet iradesini yok sayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile halka hakaret ve tehdide varan söylemler gelmeye devam ediyor.

Son olarak CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, CHP Etimesgut İlçe Örgütü 3. Olağanüstü Kongresi'nde ilçe başkanlığına seçilmesinin ardından nefret kustu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partilileri hedef aldı.

CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'den tehdit: Bir daha onlar gibi gelmesin diye köklerini kazıyacağız
OYNAT 00:41
CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'den tehdit: Bir daha onlar gibi gelmesin diye köklerini kazıyacağız
CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, hem Cumhurbaşkanını hem de AK Partilileri tehdit etti.

Skandal açıklamalarda bulunan Emir, 'Bu ceberut adamı göndereceğiz, bir daha gelmesinler diye kökünü kazıyacağız. Korkutacağız, yıldıracağız, susturacağız.' ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A "CEBERUT" DEDİ

Kendisini dinleyenlere "Atatürk'ün gelmesini beklemeyin. Gelmeyecek. Hepiniz Atatürk olacaksınız" diye seslenen CHP'li Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "ceberut" dedi.

"KÖKLERİNİ KAZIYACAĞIZ"

Emir, "Bu ceberut adamı ülkenin başından atacağız. Bir daha onun gibi gelmesin diye bunların kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullandı.

"YILDIRACAĞIZ SUSTURACAĞIZ"

Sözlerini "Kimler korkacaksa korksun" diyerek sürdüren Emir, parti sloganlarının "Korkmayacağız, yılmayacağız, susmayacağız" olduğunu söyleyip Erdoğan destekçilerini hedef alarak "Korkutacağız, yıldıracağız ve susturacağız" şeklinde konuştu.

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