CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'den kadın işçiye çirkin sözler

CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana'da yayın yapan Radyo Deva programına katıldı. Soner Çetin, canlı yayında Kod-29'dan işten çıkarılan bir kadın işçiye yönelik çirkin ifadeler kullandı.

Başkan Çetin kendisine yönelik "metres" iddialarına yanıt verirken söz konusu kadın işçiye, "Sen tutup benim gibi bir adamın namusuna laf söyleyemezsin. Beş tane metresi var falan filan... Başını mı tuttun, nereden biliyorsun?" şeklinde sözler sarf etti.

"KONUYU KAPATALIM"

Çetin sunucunun "Bu konuyu kapatalım" diyerek araya girmesine rağmen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Edebiyle gitsin istifasını versin ayrılsın dedim. Yoksa ben bunları gerekçe gösterip işten ayıracam dedim. Onu savunan adamın ruh sağlığı ondan da bozuk. İstifa etmediği gibi milletvekilini, bilmem kimi aratıyor. Dedim kardeşim beni aramayın bu konuyla ilgili.

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Velhasıl Kod-29'a tamamen uyan bir şey, işten ayırdık. Ortalığa düştüler. Söylemedik, dolaşmadık yer bırakmıyor. Halen bana düşmanlık yapıyor, yazıyor. Elinden geleni ardına koyma. Sabaha kadar yaz. Mahkemelerde hesaplaşacağız."





OYNAT 00:50 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yardım isteyen başörtülü kadın hakkında iğrenç ima Sığınmacılara yönelik tepki çeken ifadeleriyle gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı programda yine skandal açıklamalara imza attı. Kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili yaşadıklarını anlatan Özcan, sosyal medyada büyük tepki topladı.

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GÜNDEM Yine Tanju yine skandal: Ahlaksızlığını övünerek anlattı