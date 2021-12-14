CHP’li Erbay'dan Meclis'teki portakallı protestosu tepki topladı: Kaliteniz bu nimeti yere attınız

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde kürsüye bir kasa portakal ile çıktı.

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Erbay, konuşmasının ardından portakalları kürsüye döktü. Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Erbay’ı uyararak “Bu yaptığınız doğru değil.” dedi. CHP milletvekilleri Erbay’ı alkışlarken, AK Parti milletvekilleri de duruma tepki gösterdi.

OYNAT 00:24 CHP'li Burak Erbay bir kasa portakalı Meclis kürsüsünden döktü TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri devam ediyor. Her gün farklı bir skandala imza atan CHP'lilerin sonuncusu Milletvekili Burak Erbay oldu. Bir kasa portakalla kürsüye çıkan Erbay, üreticinin yaşadığı zorluğa dikkat çektiğini savunarak meyveleri yere döktü. Yaşananlar tepkiyle karşılanırken, AK Parti sıralarından 'Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi ya, siz ne biçim milletvekilisiniz ya”, 'Şov yapmaktan başka bir işe yaramıyorsunuz', 'Nimete saygısızlık, millete saygısızlık' sesleri yükseldi. BiP'te paylaş

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"KALİTENİZ BU, NİMETİ YERLERE ATTINIZ"

Meclis’teki gergin anlar tutanaklara ise şöyle geçti:

Burak Erbay (CHP Muğla Milletvekili): “Bu portakalları biz ekemedik, görsünler.” dediler; inşallah görürsünüz, inşallah görürsünüz, gereğini yaparsınız diyorum, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.”

Mehmet Şükrü Erdinç (AK Parti Adana Milletvekili): “İşte, sizin seviyeniz bu, seviyeniz, kaliteniz bu, kaliteniz. Nimete yaptığınız bu, nimeti yerlere attınız, kaliteniz bu.”

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Burak Erbay (CHP Muğla Milletvekili): “İnşallah görürsünüz, inşallah gereğini yaparsınız.”

Çiğdem Erdoğan Atabek (AK Parti Sakarya Milletvekili): “Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi ya, siz ne biçim milletvekilisiniz ya!”

Bülent Turan (AK Parti Çanakkale Milletvekili): “Nimete saygısızlık, millete saygısızlık.”

Mehmet Şükrü Erdinç (AK Parti Adana Milletvekili): “Kaliteniz bu ya.”

Çiğdem Erdoğan Atabek (AK Parti Sakarya Milletvekili): “Bu nasıl bir saygısızlık, nasıl bir tavır ya.”

Mehmet Şükrü Erdinç (AK Parti Adana Milletvekili): “Şov yapmaktan başka bir işe yaramıyorsunuz ya.”

Burak Erbay (CHP Muğla Milletvekili): “Millet ağaçlarını kesmez, portakal üreticileri de inşallah ağaçlarını kesmez, bitirdiniz milleti.”

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Çiğdem Erdoğan Atabek (AK Parti Sakarya Milletvekili): “Ne kadar ayıp bir şey ya. Yakıştı mı, bir milletvekiline yakıştı mı? Allah’tan arkadaşların yardım ediyor da topluyorlar.”

Bülent Turan (AK Parti Çanakkale Milletvekili): “Böyle devam etsinler Başkanım, bu üslubu görsün millet.”

Çiğdem Erdoğan Atabek (AK Parti Sakarya Milletvekili): “Şov zamanı.”



