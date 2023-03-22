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CHP'li Erdek Belediye Başkanı'na bıçaklı saldırı

Balıkesir'in CHP'li Erdek İlçe Belediye Başkanı Burhan Karışık, uğradığı bıçaklı saldırıda bacağından yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

13:21 . 22/03/2023 Çarşamba
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Erdek İlçe Belediye Başkanı Burhan Karışık

Erdek İlçe Belediye Başkanı Burhan Karışık

Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, uğradığı bıçaklı saldırıda bacağından yaralandı.

Belediye binası yakınına gelen Karışık ile kendisinden iş isteyen M.D. ve K.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle bu kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Karışık bacağından yaralandı.

Erdek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karışık, buradaki ilk müdahale sonrası Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Zanlılar M.D. ve K.K. ise polislerce gözaltına alındı.

"Genel sağlık durumu iyi"

Valilikten yapılan açıklamada ise saat 11.05 sıralarında belediye binası yakınında 2 kişinin bıçaklı saldırısında bacağından yaralanan Karışık'ın hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı anlatılan açıklamada, "Karışık'ın genel sağlık durumu iyidir. Failler olay yerinde gözaltına alınmış, Erdek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Meydana gelen olay Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.


#Erdek İlçe Belediye Başkanı Burhan Karışık
#bıçaklı saldırı
#Balıkesir
42 dakika önce
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