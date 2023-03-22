CHP'li Erdek Belediye Başkanı'na bıçaklı saldırı

Albayrak Grubu’nun gelenekselleştirdiği ve her yıl farklı bir temayı ele alan Hat Eserleri Sergisi’nin bu yılki teması “Kelime-i Tevhid” oldu. Açılışı AKM’de yapılan ve ardından Üsküdar Nevmekan Sahil’de sergilenen hat sergisi, üçüncü durağı olarak Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.