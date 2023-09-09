CHP'li Eren Erdem seçimlerin yedi düvele karşı kaybedildiğini savunup, bozgunu Viktor Orban ve Vladimir Putin'e bağladı.
Seçimlerde aldığı yenilgi sonrasında partisi tarafından hedef tahtasına konan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine 'yöneltilen' istifa çağrılarına kulak tıkayıp 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in başını çektiği 'değişimcileri' de bertaraf eden CHP lideri, yerel seçimlere partisinin başında gireceğinin mesajını verdi.
Millet İttifakı'nın diğer partileri ile CHP arasında da son günlerde farklı krizler patlak verdi. İYİ Parti kanadı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı nedeniyle seçimin kaybedildiğini savunurken CHP kanadı ise bu iddialara tepki gösterdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, yaşanan tartışmalara ve seçimi neden kaybettiklerine ilişkin kendisine TV 100 canlı yayınında yöneltilen soruya yanıt verdi.
CHP'li Eren Erdem: Kılıçdaroğlu'nun rakibi Erdoğan değil Putin'di Orban'dı
Erdem, seçimlerin yedi düvele karşı kaybedildiğini savunup, bozgunu Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bağladı.
Erdem açıklamasında şunları söyledi:
"Kemal Bey'in rakibi hazinenin tamamıydı, kamu kaynaklarıyla vergilerle ayakta duranlardı. Maalesef üzülerek söylüyorum karşımızda valiler, kaymakamlar, jandarma vardı. Toplumu manipüle eden bir organizasyon vardı."