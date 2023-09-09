CHP'li Eren Erdem: Kılıçdaroğlu'nun rakibi Erdoğan değil Putin'di Orban'dı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, seçimi neden kaybettiklerine ilişkin kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sadık bir planı ve güçlü bir siyaset anlayışı olduğunu belirten Erdem, "Bizim de ihtiyacımız bu" diye konuştu.