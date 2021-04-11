CHP'li Eren Erdem'den cenazede en önde saf tutan Kaftancıoğlu açıklaması: Alevilikte vardır

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan, iki gün önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gülhan'ın cenazesi aynı gün içinde Sancaktepe'de bulunan Sarıgazi Cemevi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun en ön safta yer alması dikkatlerden kaçmadı.

“KADIN VE ERKEK BİRLİKTE SAF TUTAR”

Cenaze namazının kaideleri dışında hareket eden Kaftancıoğlu’na tepki gelirken, konuyla ilgili CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem’den bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Eren Erdem, “Alevi-Bektaşi cenaze erkanında “kadın ve erkek” birlikte saf tutar. Erkanın yapıldığı yere “helallik meydanı” denir. Değerli Kemal Gülhan’ın cenaze erkanı, “helallik meydanında, Alevi erkanına göre” yapılmıştır.” dedi.

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GÜNDEM Canan Kaftancıoğlu cemaatle birlikte cenaze namazına durdu

Alevi-Bektaşi cenaze erkanında “kadın ve erkek” birlikte saf tutar. Erkanın yapıldığı yere “helallik meydanı” denir.

Değerli Kemal Gülhan’ın cenaze erkanı, “helallik meydanında, Alevi erkanına göre” yapılmıştır.

A Haber sanırım Canan hanıma değil, Alevi inancına tepkili? https://t.co/IjvDeu8ZdW — Eren Erdem (@erenerdemnet) April 10, 2021

Alevi kaynaklarının okunmasını da tavsiye eden Erdem, “Size cenaze erkanı ile ilgili yazılmış tüm Alevi kaynaklarını okumanızı öneririm. Bu hususta fikir birliği vardır. En ufak bir ihtilaf yoktur. Canlar, kadın erkek ayırmadan birlikte dara durur gibi dururlar.” diye yazdı.