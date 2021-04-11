Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem CHPli Eren Erdemden cenazede en önde saf tutan Kaftancıoğlu açıklaması Alevilikte vardır
POLİTİKA

CHP'li Eren Erdem'den cenazede en önde saf tutan Kaftancıoğlu açıklaması: Alevilikte vardır

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan, İstanbul'daki cenaze töreninde, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da cemaatle birlikte saf tutmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, Kaftancıoğlu’nu Alevi kurallarına göre hareket ettiğini belirterek, “Cenaze erkanı, Alevi erkanına göre yapılmıştır” dedi.


Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Eren Erdemden cenazede en önde saf tutan Kaftancıoğlu açıklaması: Alevilikte vardır
Canan Kaftancıoğlu cemaatle birlikte cenaze namazına durdu.

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan, iki gün önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gülhan'ın cenazesi aynı gün içinde Sancaktepe'de bulunan Sarıgazi Cemevi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun en ön safta yer alması dikkatlerden kaçmadı.

“KADIN VE ERKEK BİRLİKTE SAF TUTAR”

Cenaze namazının kaideleri dışında hareket eden Kaftancıoğlu’na tepki gelirken, konuyla ilgili CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem’den bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Eren Erdem, “Alevi-Bektaşi cenaze erkanında “kadın ve erkek” birlikte saf tutar. Erkanın yapıldığı yere “helallik meydanı” denir. Değerli Kemal Gülhan’ın cenaze erkanı, “helallik meydanında, Alevi erkanına göre” yapılmıştır.” dedi.

Canan Kaftancıoğlu cemaatle birlikte cenaze namazına durdu
GÜNDEM
Canan Kaftancıoğlu cemaatle birlikte cenaze namazına durdu

  • Alevi kaynaklarının okunmasını da tavsiye eden Erdem, “Size cenaze erkanı ile ilgili yazılmış tüm Alevi kaynaklarını okumanızı öneririm. Bu hususta fikir birliği vardır. En ufak bir ihtilaf yoktur. Canlar, kadın erkek ayırmadan birlikte dara durur gibi dururlar.” diye yazdı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yardımcısı Kemal Gülhan'ın cenazesinde ön safta namaza durdu
OYNAT 00:59
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yardımcısı Kemal Gülhan'ın cenazesinde ön safta namaza durdu
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Kemal Gülhan, Sarıgazi Cemevi'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Gülhan'ın yakınları katıldı.

Cenaze namazında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ön safta ve başörtüsüz namaza durması sosyal medyada tepkilere sebep oldu.
Abone Ol Google News
50 bin TL teklif geldiyine de satmadı

50 bin TL teklif geldi
yine de satmadı

İnsan boyunda çoban köpekleriyle çiftlik kurdu.
40 mesleğebelge zorunluluğu

40 mesleğe
belge zorunluluğu

​Belge almayanlar çalışamayacak.
CHPli Eren Erdemden cenazede en önde saf tutan Kaftancıoğlu açıklaması: Alevilikte vardır

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

Fıstık gibi sahtekarlık

Fıstık gibi sahtekarlık

​20 liralık yer fıstığını 800 liralık çam fıstığı diye satıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.