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CHP'li Eren Erdem'den 'HDP ve İYİ Parti'ye muhtacız' iması: 6'lı değil 26'lı masa kurmak zorundayız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, partilerindeki 'koltuk' kavgalarına ilişkin yaptığı açıklamada, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu hedef alıp "CHP'nin bölünmesi kimin işine geliyorsa bunları onlar yapıyor." dedi. Yerel seçimlerde ittifak yapmalarının bir zorunluluk olduğunu söyleyen Erdem, "Hatta 6'lı değil, 16'lı değil 26'lı masa kurmak durumundayız." ifadelerini kullandı. HDP ile görüşmeler yaptıklarını fakat Ümit Özdağ ile olan şekilde bir protokol imzalamadıklarını da söyleyen Erdem, "Yerel seçimlerde majör ittifaklar kurabilen başkana ihtiyacı vardır. Biz sayın Meral Akşener'i de çok önemsiyoruz." diye konuştu.

21:08 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem

Yaptığı açıklamalarla CHP seçmeninin de tepkisini çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Habertürk TV canlı yayınında gündemi değerlendirdi. CHP'de bir kriz olmadığını öne süren Erdem,

isim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu hedef alıp
"CHP'nin bölünmesi kimin işine geliyorsa bunları onlar yapıyor."
dedi.
Erdem,
"Kamuoyunda CHP'nin farklı anlaşılması için özel gayret var. Bunlar bir bölünme işareti değil. Bizim örgütümüz seçimi sonuçtan ibaret değil süreçle beraber değerlendirir."
diye konuştu.

Gizli protokole 'herkes her şeyi bilmeyebilir' kılıfı: Zaman zaman bunlar olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı ve üç bakanlık ile MİT Başkanlığının verilmesini öngören protokole ilişkin de konuşan Erdem,
"Partiler arası bir de liderler arası niyet beyanı diyelim ona. Siyasi liderlerin zaman zaman böyle gelişmeler olabilir, karşılıklı beyanlarda bulunabilirler. İş yapma şekillerini sorgulayabilirler. Yarın bir araya gelirler ve bu meseleler aşılır. Sayın Faik Öztrak partinin taraf olduğu metinlerin tamamını bilir. Ama sayın genel başkanın yaptığı her görüşmeyi A'dan Z'ye bilmeyebilir. Zaman zaman bunlar olur."
ifadelerini kullandı.


"HDP ile de protokol imzaladınız mı" sorusuna kaçamak cevap: Onlar bakanlık istemedi ki

HDP ile de benzer bir protokolün imzalanıp imzalanmadığının bilinmeyeceğine yönelik soruya da yanıt veren Erdem,
"HDP ile açık görüşmeler yapıldı, böyle bir protokol ve ittifak süreci yoktur. Böyle bir protokolün olması mümkün değil. Bir protokol olursa içinde talepler olur. HDP zaten ilk günden 'Biz bakanlık istemiyoruz' dedi. Protokol imzalayan parti 'Biz bakanlık istemiyoruz' demez ki.
" şeklinde konuştu.

"6'lı değil 26'lı masa kurmak zorundayız"

Sözlerinin devamında 'HDP ve İYİ Parti'nin yer aldığı ittifaka muhtaç' olduklarını ima eden Erdem,
"Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde bu değişimi tamamlayacağız. Sonra yeni bir ekip gelecek ve önümüzdeki seçimlere çalışacaktır. Yerel seçimlerde majör ittifaklar kurabilen başkana ihtiyacı vardır. Biz sayın Akşener'i çok önemsiyoruz. İttifak sisteminin mutlaka bir ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Hatta 6'lı değil, 16'lı değil 26'lı masa kurmak durumundayız."
dedi.


#Eren Erdem
#CHP
#HDP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Meral Akşener
43 dakika önce
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