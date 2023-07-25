CHP'li Eren Erdem'den 'HDP ve İYİ Parti'ye muhtacız' iması: 6'lı değil 26'lı masa kurmak zorundayız

"HDP ile açık görüşmeler yapıldı, böyle bir protokol ve ittifak süreci yoktur. Böyle bir protokolün olması mümkün değil. Bir protokol olursa içinde talepler olur. HDP zaten ilk günden 'Biz bakanlık istemiyoruz' dedi. Protokol imzalayan parti 'Biz bakanlık istemiyoruz' demez ki.