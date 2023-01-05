CHP'li Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e 'cinsel taciz' suçlaması: 10 yıla kadar hapsi istendi

İddiaya göre olay, geçen yıl 16 Haziran’da Büyükçekmece’deki bir otelin restoranında yaşandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Rasim Yüksel ile röportaj yapmak için buluşan spiker birlikte yemek yiyip çekim için konuştu.

CNN Türk'te yer alan habere göre; bu sırada Yüksel, genç spikere özel sorular sordu. Ancak o genç kadın durumdan rahatsız oldu.

"SARILMAYA ÇALIŞTI"

Daha sonra Yüksel, spiker kadını restoranın dışına çağırdı. İddiaya göre taciz etti. Genç kadın ise engel olmaya çalıştı. Belediye başkanı ile genç kadın daha sonra içeri girdi. Rasim Yüksel, iddiaya göre bir kez daha sarılmaya kalktı. Genç kadın, bir bahane bularak restorandan ayrıldı.

REKLAM

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yüksel, suçlamaları kabul etmedi. Olay anında yanında olan arkadaşı da müşteki kadının iddialarını yalanladı.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ancak Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı, iddianamenin değerlendirme kısmında, "Müştekinin ifadesi ve mesaj tespit tutanağı sabittir" dedi.

İddianamede Yüksel hakkında “basit cinsel saldırı” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kanalın genel yayın yönetmeni hakkında da basit cinsel saldırı suçundan takipsizlik kararı verildi.

FOTOĞRAF 7 CHP’li Kırşehir Belediyesinde çalışan şahsın oğluna cinsel organının fotoğrafını attığını iddia ederek, belediye önünde eylem yapan ve taciz ile suçladığı şahsın adli mercilerce serbest kalmasına öfkelenen anne, şahsın evine gelerek adalet istiyor. Belediye görevlilerinin kendisini belediye binasında darp etmek istediğini öne süren öfkeli anne Yasemin D., kendisini olayı anlatmak için gittiği belediye binasında özel kalem müdür vekili ve personel müdürünün darp etmeye çalıştığını iddia etti. Anne Yasemin D., Belediye özel kalem müdür vekili ve personel müdürü belediyede kapıyı kilitleyip beni darp etmeye kalktılar, raporum var. Oğluma cinsel organını atan belediye görevlisinin tutuklanmasını istiyorum dedi. CHP’li Kırşehir Belediyesi’nin olayı çözmekle alakadar olmadığını, Kırşehir Adalet Sarayı önünde avukatı eşliğinde yaptığı basın açıklamasında anlatan Yasemin D., Batsın partiniz de belediyenizde. Derdimizi size anlatamadıktan sonra kime anlatacağız. Bir yönetici alt biriminde çalışana ’bu ne demek’ diye soramıyor mu? diye konuştu. Cumhuriyet Savcılığına adliye önünde seslenen ve belediye görevlisi M.Z., hakkında tutuklama talep eden anne Yasemin D. açıklamasında; Daha kaç çocuğumuzun canını yakacaklar. Vicdanlara sesleniyorum. Yaşadığım durumun herhangi bir parti ile alakası söz konusu değil. Ben acılı bir anneyim. Ben o sapığı öldürdükten sonra ’adalet’ demesinler, bizlerin çocukları ne olacak? Vicdanlara sesleniyorum; kendi çocuğunuzu benim yerime koyun diye konuştu. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince Bağbaşı Mahallesi’nde yaşayan M.Z., geniş güvenlik önlemleri altında evinden alınarak Ahi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. CHP’li belediyede taciz iddiası: Olayı dinlemek yerine darp etmeye çalıştılar CHP'li Kırşehir Belediyesinde çalışan şahsın oğlunu taciz ettiğini iddia ederek eylem yapan anne, olayı anlatmak için gittiği belediye binasında darp edildiğini öne sürdü.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM CHP'li Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü belediye çalışanını taciz ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı