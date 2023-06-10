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CHP'li Ergene Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 5 tutuklama

Tekirdağ'ın Ergene Belediyesindeki rüşvet operasyonunda 5 belediye personeli tutuklandı.

11:22 . 10/06/2023 Cumartesi
IHA
Tekirdağ'ın Ergene Belediyesindeki rüşvet operasyonunda 5 belediye personeli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Ergene Belediyesindeki rüşvet operasyonunda 5 belediye personeli tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, Ergene ilçesinde ruhsatsız iş yerlerinden belediye personelince rüşvet talep edildiği yönünde bilgi alınması üzerine yürütülen soruşturmada, Belediye Zabıta Birimine operasyon düzenlendi.

5 belediye görevlisi tutuklandı

Operasyonda 5 belediye personeli ve 13 iş adamı olmak üzere 18 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 belediye görevlisi tutuklanırken, 13 iş adamı ise serbest bırakıldı.

#Tekirdağ
#CHP
#rüşvet
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