CHP'li eski vekil İlhan Cihaner kurultayda Kılıçdaroğlu'na karşı aday olacağını açıkladı

CHP yönetimine eleştirilerde bulunan eski İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, kurultayda aday olacağını duyurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinin ardından "Bence yenilgiyi aşan hezimet boyutunda bir sonuçla karşı karşıya kaldık." açıklamasıyla gündeme gelen CHP'li eski vekil İlhan Cihaner, kurultayda aday olacağını açıkladı.
CHP içindeki "Gelecek İçin Biz" grubunun lideri, eski İstanbul Milletvekili Cihaner, bu hafta sonu gerçekleştireceği geniş katılımlı toplantıda adaylığını ilan edeceğini söyledi.
CHP yönetimine eleştirilerde bulunup aday olacağını açıkladı
Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Cihaner, şu açıklamalarda bulundu: