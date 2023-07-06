|
Gündem

CHP'li eski vekil İlhan Cihaner kurultayda Kılıçdaroğlu'na karşı aday olacağını açıkladı

Seçim yenilgisinin ardından yapılan değişim ve istifa çağrılarına rağmen koltuğunu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı. Eski CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, kurultayda aday olacağını açıkladı. "Üç temel değişim sağlanmazsa genel başkan gitse de gitmese de yerel seçimlerde hezimet kaçınılmaz olur." diyen Cihaner, kurultayın hemen yapılması gerektiğini söyledi.

10:50 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP yönetimine eleştirilerde bulunan eski İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, kurultayda aday olacağını duyurdu.

CHP yönetimine eleştirilerde bulunan eski İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, kurultayda aday olacağını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinin ardından "Bence yenilgiyi aşan hezimet boyutunda bir sonuçla karşı karşıya kaldık." açıklamasıyla gündeme gelen CHP'li eski vekil İlhan Cihaner, kurultayda aday olacağını açıkladı.

CHP içindeki "Gelecek İçin Biz" grubunun lideri, eski İstanbul Milletvekili Cihaner, bu hafta sonu gerçekleştireceği geniş katılımlı toplantıda adaylığını ilan edeceğini söyledi.

CHP yönetimine eleştirilerde bulunup aday olacağını açıkladı

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Cihaner, şu açıklamalarda bulundu:

Üç temel değişim sağlanmazsa genel başkan gitse de gitmese de yerel seçimlerde hezimet kaçınılmaz olur. CHP politikasını doğru şekilde ortaya koyarsa daha yaşanabilir bir Türkiye, daha yaşanabilir bir dünyaya katkı sunabilir. Şu anda LGBTİ haklarıyla ilgili İnsan hakkı savunusu bile yapamıyoruz. Merdan Yanardağ birilerinin hoşuna gitmeyen sözleri nedeniyle tutuklandı. Orada refleks çok geç verildi.


#İlhan Cihaner
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
VPN nedir, nasıl kullanılır?