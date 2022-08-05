Gündem CHPli Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı İzel Zenginobuzdan sızdırılan sorularla sınava girdim itirafı
POLİTİKA

CHP’li Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı İzel Zenginobuz’dan ‘sızdırılan sorularla sınava girdim’ itirafı

CHP'li Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı İzel Zenginobuz, Gaziemir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda 2010'da sızdırılan sorularla sınava girdiğini itiraf etti: “Arkadaşlarım bana gelip, 'Bizim dershane mantık sorularıyla ilgili ders koydu. Gitsek mi gitmesek mi?' dedi. Gitmeye karar verdik. Arkadaşlarım sağ olsun beni de çağırdı. Ben de kaçak öğrenci olarak gittim. 'Mantık soruları 35-40 senedir çıkmıyor' dediler. Bizim dershane bu bilgiyi vermemişti. İyi ki son anda gitmişim. Yemin ediyorum sınavda gözlerim fal taşı gibi açıldı. 2 tane mantık sorusu çıktı. Matematikte birinci ve ikinci bölümde full çıkardım. O ders sayesinde oldu. 40 sene sonra mantık sorusu çıkacağı bilgisi birilerine nasıl ulaştıysa, işte bugün de aynı şey hala yaşanıyor.”

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’li Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı İzel Zenginobuz’dan ‘sızdırılan sorularla sınava girdim’ itirafı
CHP’li Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı İzel Zenginobuz

KPSS'de yaşanan soru sızıntıları ülke gündemindeki yerini korurken, itiraf gibi bir açıklama CHP'li isimden geldi.

İzmir'de Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Grup Başkanvekili İzel Zenginobuz önceki gün yapılan meclis toplantısında farkında olmadan adeta itiraf gibi bir açıklamada bulunmuştu. Zenginobuz arkadaşının daveti ile gittiği dershanede 'mantık sorusu çıkacak' dediklerini, 2010'daki üniversite sınavında 2 tane mantık sorusu çıktığını ve matematikte full yaptığını söyledi.

CHP’li Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı İzel Zenginobuz’dan ‘sızdırılan sorularla sınava girdim’ itirafı
OYNAT 00:59
CHP’li Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı İzel Zenginobuz’dan ‘sızdırılan sorularla sınava girdim’ itirafı
CHP'li Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı İzel Zenginobuz, Gaziemir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda 2010'da sızdırılan sorularla sınava girdiğini itiraf etti: “Arkadaşlarım bana gelip, 'Bizim dershane mantık sorularıyla ilgili ders koydu. Gitsek mi gitmesek mi?' dedi. Gitmeye karar verdik. Arkadaşlarım sağ olsun beni de çağırdı. Ben de kaçak öğrenci olarak gittim. 'Mantık soruları 35-40 senedir çıkmıyor' dediler. Bizim dershane bu bilgiyi vermemişti. İyi ki son anda gitmişim. Yemin ediyorum sınavda gözlerim fal taşı gibi açıldı. 2 tane mantık sorusu çıktı. Matematikte birinci ve ikinci bölümde full çıkardım. O ders sayesinde oldu. 40 sene sonra mantık sorusu çıkacağı bilgisi birilerine nasıl ulaştıysa, işte bugün de aynı şey hala yaşanıyor.”

'BİZİM DERSHANE BUNU SÖYLEMEMİŞTİ'

2010'da sızdırılan sorularla sınava girdiğini itiraf eden Zenginobuz'un açıklaması şu şekilde: “Arkadaşlarım bana gelip, 'Bizim dershane mantık sorularıyla ilgili ders koydu. Gitsek mi gitmesek mi?' dedi. Gitmeye karar verdik. Arkadaşlarım sağ olsun beni de çağırdı. Ben de kaçak öğrenci olarak gittim. 'Mantık soruları 35-40 senedir çıkmıyor' dediler. Bizim dershane bu bilgiyi vermemişti. İyi ki son anda gitmişim. Yemin ediyorum sınavda gözlerim fal taşı gibi açıldı. 2 tane mantık sorusu çıktı. Matematikte birinci ve ikinci bölümde full çıkardım. O ders sayesinde oldu. 40 sene sonra mantık sorusu çıkacağı bilgisi birilerine nasıl ulaştıysa, işte bugün de aynı şey hala yaşanıyor.”


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