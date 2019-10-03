Gündem CHPli Gürsel Tekinden terör örgütü PKK sitesine röportaj açıklaması Röportaj bilgim olmadan yayınlandı
POLİTİKA

CHP’li Gürsel Tekin’den terör örgütü PKK sitesine röportaj açıklaması: Röportaj bilgim olmadan yayınlandı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, terör örgütü PKK’ya ait medya organı ANF tarafından yayınlanan röportajı kamuoyunda büyük tepki topladı. Eleştirilerin odağındaki Tekin, röportajın bilgisi dışında yayınlandığını belirtti. Öte yandan ANF de o röportajı sildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'den Gürsel Tekin ve beraberindeki heyet, 9 Ağustos 2015 tarihinde HDP binasına saldırı nedeniyle dönemin eş başkanı Figen Yüksekdağ'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu.
CHP'den Gürsel Tekin ve beraberindeki heyet, 9 Ağustos 2015 tarihinde HDP binasına saldırı nedeniyle dönemin eş başkanı Figen Yüksekdağ'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu.

HDP ile işbirliği yaptığı iddiasıyla millet ittifakı üyeleri tarafından eleştirilen CHP’de, yeni bir kriz çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, terör örgütü PKK tarafından propaganda amaçlı kullanılan sözde medya organı ANF’de yayınmlanan röportajı gündeme bomba gibi düştü.

CHP’li Gürsel Tekin terör örgütü PKK’nın kanalına ‘kayyum’ röportajı verdi
GÜNDEM
CHP’li Gürsel Tekin terör örgütü PKK’nın kanalına ‘kayyum’ röportajı verdi

Terör soruşturmaları kapsamında görevden alınan ve yerlerine kayyum atanan HDP’lileri savunan Tekin’in o röportajı, hem kendi partisinden hem de kamuoyunun birçok kesiminden tepki topladı.

Tekin: Tarafımla yapılan bir röportajın, hem röportaj yapan gazetecinin, hem ajansın hem de benim tamamen bilgi, onay ve iznimiz dışında farklı bir mecrada kullanılmasıdır.

Eleştiri oklarının hedefindeki Tekin’den, akşam saatlerinde açıklama geldi. CHP’li vekil, TBMM’de faaliyet gösteren bir ajans aracılığıyla kendilerine ulaşan bir kişiye röportaj verdiğini ve bu röportajın bilgisi dışında terör örgütüne ait kanalda yayınlandığını belirtti.

Doğu ve Güneydoğu’da başlatılan terör soruşturmaları kapsamında görevden el çektirilen HDP’li isimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Tekin, söz konusu makamlara kayyum atanmasını eleştirdi.

Ancak Tekin, skandala sebep olan ajansın ve gazetecinin kimliğini açıklamadı.

Öte yandan söz konusu ‘kayyum’ röportajı, terör örgütü PKK’nın medya organı ANF’den silindi. Siteye şöyle bir duyuru girildi:

  • “CHP Milletvekili Gürsel Tekin ile yapılan “Gürsel Tekin; Kayyumlar 82 Milyonu İlgilendiren Bir Meseledir” başlıklı röportajı 1 Ekim tarihinde serbest bir muhabirden alarak yayınladık.
  • Haber bir yanlışlıktan kaynaklı sitemizde yayınlanmış ve kaynağından iptal edilmesi üzerine geri çekilmiştir”

Oysa skandal haberde ve videoda “Gürsel Tekin, ekonomik krizin nedenlerini ve yargı reformu paketinin içeriği ile ilgili düşüncelerini ANF’ye değerlendirdi” açıklaması yer alıyordu.

Sosyal medya ayağa kalktı

Sosyal medya ayağa kalktı

​Adana zabıtasının incir satan seyyar satıcıya müdahalesine tepki çığ gibi.
PKK sitesine röportaj açıklaması

PKK sitesine röportaj açıklaması

'O röportaj bilgim olmadan yayınlandı'.
Teknolojibağımlılığışizofren yapabilir

Teknoloji bağımlılığı  şizofren yapabilir

İnternet ve teknolojik aletlerin fazla kullanımı psikotik hastalıkları tetikliyor.
İki fakültede eğitime 20 gün ara

İki fakültede eğitime 20 gün ara

​İstanbul'daki 5.8'lik depremin ardından hasar meydana gelmişti.
Tek haneyi yakaladık

Tek haneyi yakaladık

​Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması.
Günde 950 bin<br> kişi kullanıyor

Günde 950 bin
kişi kullanıyor

​Metrobüs, son günlerde yaşanan aksamalarla dikkat çekiyor.

450 TL'ye<br>saç çıkartan su!

450 TL'ye
saç çıkartan su!

​Bakanlığın uyarısına rağmen çığ gibi yayılıyor.
Londra'da kırmızı protesto

Londra'da kırmızı protesto

​İtfaiye aracıyla bin 800 litre boya püskürttüler.
Bombayı bisikletle bırakmışlar

Bombayı bisikletle bırakmışlar

Polis aracına düzenlenen terör saldırısının detayları ortaya çıkıyor.
Küçük kardeşin ile seni almaya geldim

Küçük kardeşin ile seni almaya geldim

​Kızını kurtarmak için evlat nöbetine katıldı.
281 bin Türk'ün<br>bilgilerini sattı!

281 bin Türk'ün
bilgilerini sattı!

Türkiye'nin Facebook'a kestiği cezanın nedenleri ortaya çıktı.
Savaştan<br>önceki son çıkış

Savaştan
önceki son çıkış

​İran ile Suudi Arabistan'dan siyasi çözüm mesajları.
GÖKTÜRK-2'den haber var

GÖKTÜRK-2'den haber var

​Türk mühendisler tarafından üretilen uydu İstanbul'u görüntüledi.
Enflasyon<br>tek haneye indi

Enflasyon
tek haneye indi

Aylık TÜFE yüzde 0,99, yıllık TÜFE yüzde 9,26 oldu.
'F.Bahçe'ye gidiyor'

'F.Bahçe'ye gidiyor'

​Yıldız futbolcu Mesut Özil kararını verdi.
New York Times'tan çarpıcı analiz

New York Times'tan çarpıcı analiz

'​Hiçbir şey Kaşıkçı'nın ölümünü haklı çıkarmaz ama boşuna ölmedi'.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.