CHP'li İBB Gazzeli çocuklar için yapılacak eyleme izin vermedi!

Fatihin Torunları Derneği ile Müdafaa-i İslam Derneği, Eminönü'ndeki Yeni Camii önünde Gazzeli çocuklar için bir eylem gerçekleştirmek istedi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) izin talep etti.
Ancak 7 Ekim'den bu yana 8 bini çocuk, 6 bin 200’ü kadın olmak üzere 18 bin 608 Filistinli'nin katledildiği soykırım bütün dünyada protesto edilirken, Fatih'te yapılmak istenen bu eylem CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği İBB tarafından reddedildi.
İBB Zabıtası, Eminönü meydanında çocuk ayakkabıları dizilerek gerçekleştirilmesi planlanan İsrail aleyhindeki imza kampanyasına izin vermedi.
Uygun görülmemiş!
Zabıta Şube Müdürü Hakan Aplak’ın imzasıyla yayınlanan kararda şu ifadeler yer aldı:
- "İlgi dilekçe ile; Fatih'in Torunları Derneği ile Müdafa İslam Derneği tarafından Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle 1-3 Aralık 2023 tarihleri arasında Eminönü Meydanı'nda (Yeni Camii önü) çocuk ayakkabıları dizilerek suç duyurusunda bulunulması amacıyla imza kampanyası düzenlenebilmesi için gerekli izinlerin verilmesi istenilmektedir. Söz konusu ilgi dilekçe Şube Müdürlüğümüzce tetkik edilmiş olup, istenilen talep uygun görülmemiştir."
Gerekçe bile göstermedi
İBB'nin bu eylemi reddetmesine yönelik kararına herhangi bir gerekçe göstermemesi ve açıklama yapmaması dikkat çekti.
İBB'ye tepki büyük
Gazze’de soykırıma maruz kalan çocuklar için gerçekleştirilmesi planlanan eyleme izin verilmeyen İBB'nin bu kararı büyük tepki topladı.