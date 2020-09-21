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Gündem Gaziantep Valisi ceza kesileceğini açıkladı CHPli başkan parti düzenledi Silahlı koronavirüs partisini video çekip Valiye gönderdiler
GAZİANTEP TÜRKİYE

CHP’li ilçe başkanının tepki çeken koronavirüs partisinde silahla havaya ateş açıldı

Gaziantep Valisi ceza kesileceğini açıkladı CHP’li başkan parti düzenledi: Silahlı koronavirüs partisini video çekip Vali'ye gönderdiler

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından havaya ateş açan magandalara 44 bin 245 TL ceza kesildiğini açıklamasının ardından CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat’ın 'koronavirüs partisi' düzenleyerek havaya silahla ateş açıldığı yer alan görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Sosyal medyaya atılan görüntüler Vali Gül'ün hesabı da etiketlenerek nispet yapılır gibi paylaşılması büyük tepkilere neden oldu.

Haber Merkezi İHA
CHP'li başkanın koronavirüs partisinden skandal görüntüler.
CHP'li başkanın koronavirüs partisinden skandal görüntüler.

Gaziantep Valisi Davut Gül’ün sosyal medyadan, havai fişek atanlara 44 bin 245 TL para cezası kesildiğini, havaya ateş açanlara da aynı cezanın kesileceğini duyurmasının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları ise Gaziantep’te yeni çekilen bir eğlence videolarını paylaştı.

İHA
CHP'li başkanın koronavirüs partisinden skandal görüntüler.

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NİSPET YAPAR GİBİ VALİ GÜL'ÜN HESABINI DA ETİKETLEDİLER

  • Valisi Gül’ün sosyal medya hesabı da etiketlenerek paylaşılan görüntülerde, sosyal mesafe ve maske gibi kurallara riayet edilmeyen eğlencede, çalan zurna eşliğinde masada oturanlardan birinin havaya ateş açması da cep telefonu kameralarına yansıyor.

İHA
CHP'li başkanın koronavirüs partisinden skandal görüntüler.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

  • Hızla yayılan görüntülerle ilgili CHP’li başkandan hiç bir açıklama yapılmazken, sosyal medya kullanıcıları, "pandemi sürecinde virüs partisi düzenlenmiş" yorumları yaparak görüntülere tepki gösterdi.

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Öte yandan, Polat’ın yaklaşık 2 ay önce sosyal medyasından 9 yaşındaki torununa silahla havaya ateş açtırdığı görüntüleri yansımış, tepki çeken görüntülerin ardından soruşturma başlatılmıştı.

İHA
CHP'li başkanın koronavirüs partisinden skandal görüntüler.

İHA
CHP'li başkanın koronavirüs partisinden skandal görüntüler.
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