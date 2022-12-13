CHP'li Kaya'nın sözlerine AK Parti'li Turan tepki gösterdi: İbretlik! AGD temiz ama diğerleri kirli öyle mi?

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın vakıf ve dernekleri hedef alan sözlerine ilişkin tepki gösterdi. Kaya AGD'yi hedef alan sözlerini Karaduman'ın tepkisi üzerine geri aldı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurul'unda Kaya'nın AGD'yi ayrı tutup diğer STK'ları zan altında bırakmasını eleştirdi. Turan ayrıca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kaya'nın sözlerine tepki gösterdi.

'İBRETLİK'

CHP'li Kaya'nın ittifak ortağı Saadet Partisi'nin tepkilerinden dolayı geri adım attığını belirten Turan, "İbretlik! AGD temiz; ama diğer STK'lar kirli,öyle mi? CHP tüm STKlara ağır ithamlarda bulundu.İttifak ortağı Saadet Partisi'nden tepki gelince sadece AGD'yi istisna tuttu, diğerleri için ithama devam etti. Bu dil klasik CHP dilidir. Yargı kararı olmadan bu ithamlar tüm gönüllülere büyük haksızlık" dedi.

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