Gündem CHPli Kayanın sözlerine AK Partili Turan tepki gösterdi İbretlik AGD temiz ama diğerleri kirli öyle mi?
POLİTİKA

CHP'li Kaya'nın sözlerine AK Parti'li Turan tepki gösterdi: İbretlik! AGD temiz ama diğerleri kirli öyle mi?

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman'ın tepkisi üzerine, AGD'ye yönelik sözlerini geri aldı. Kaya'nın, "Sözüm Anadolu Gençlik Derneğine değildir" ifadesine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tepki gösterdi. Turan, TBMM Genel Kurul'unda Kaya'nın sözlerine ilişkin, "Sadece 'AGD temizdir, diğer tüm vakıflar yanlıştır' yaklaşımını biz de reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Kayanın sözlerine AK Partili Turan tepki gösterdi: İbretlik! AGD temiz ama diğerleri kirli öyle mi?
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın vakıf ve dernekleri hedef alan sözlerine ilişkin tepki gösterdi. Kaya AGD'yi hedef alan sözlerini Karaduman'ın tepkisi üzerine geri aldı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurul'unda Kaya'nın AGD'yi ayrı tutup diğer STK'ları zan altında bırakmasını eleştirdi. Turan ayrıca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kaya'nın sözlerine tepki gösterdi.

'İBRETLİK'

CHP'li Kaya'nın ittifak ortağı Saadet Partisi'nin tepkilerinden dolayı geri adım attığını belirten Turan, "İbretlik! AGD temiz; ama diğer STK'lar kirli,öyle mi? CHP tüm STKlara ağır ithamlarda bulundu.İttifak ortağı Saadet Partisi'nden tepki gelince sadece AGD'yi istisna tuttu, diğerleri için ithama devam etti. Bu dil klasik CHP dilidir. Yargı kararı olmadan bu ithamlar tüm gönüllülere büyük haksızlık" dedi.

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Saadet Partili Karaduman'dan CHP'li Kaya'ya tepki: AGD'yi itham etmeye kalkışmak kimsenin haddi değil
OYNAT 00:56
Saadet Partili Karaduman'dan CHP'li Kaya'ya tepki: AGD'yi itham etmeye kalkışmak kimsenin haddi değil
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, vakıf ve dernekleri hedef alan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'ya tepki gösterdi. Karaduman 'İnancımıza, ahlakımıza, insaf ve vicdana sığmayan menfur bir saldırı üzerinden toptancı bir yaklaşımla bütün cemaatleri, dernek ve vakıfları itham etmeye kalkışmak ne adalet, ne vicdan ne de izanla açıklanabilir. Hele ki ülkemizde milyonlarca gencin milli ve manevi değerlerle yetişmesine öncülük etmiş olan Anadolu Gençlik Derneğimizi (AGD) itham etmeye çalışmak da kimsenin hakkı, kimsenin haddi değildir' ifadelerini kullandı.

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