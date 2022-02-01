CHP'li Maltepe Belediyesi zabıtasından vatandaşa çirkin el
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi uzun süre gündemden düşmemişti. Genel başkanlarının izinden giden CHP'li belediyelerin son durağı İstanbul oldu. Maltepe Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri vatandaşa çirkin bir el hareketinde bulundu. Kadın zabıta kameraların kendisini çektiği o anda halka el hareketi yaparak "al sana hatıra fotoğrafı" dedi. O anların videosu sosyal medyada büyük tepki çekti.
Ulus Haber'in haberine göre; Maltepe'deki bir yıkımı görüntüleyen vatandaşla diyaloğa giren kadın zabıta memuru, "Neden çekiyorsun?" diye sordu. Vatandaş da, "hatıra fotoğrafı" yanıtı verince zabıta "al sana hatıra fotoğrafı" diyerek el hareketi çekti.