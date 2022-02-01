Gündem CHPli Maltepe Belediyesi zabıtasından vatandaşa çirkin el
POLİTİKA

CHP'li Maltepe Belediyesi zabıtasından vatandaşa çirkin el

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi uzun süre gündemden düşmemişti. Genel başkanlarının izinden giden CHP'li belediyelerin son durağı İstanbul oldu. Maltepe Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri vatandaşa çirkin bir el hareketinde bulundu. Kadın zabıta kameraların kendisini çektiği o anda halka el hareketi yaparak "al sana hatıra fotoğrafı" dedi. O anların videosu sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Haber Merkezi Diğer
CHPli Maltepe Belediyesi zabıtasından vatandaşa çirkin el
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yaptığı skandal el hareketi, CHP'li yönetimlerin sorumluluğu altında olan bölgelerde "örnek davranış" olarak algılandı.

CHP'Lİ ZABITA MEMURUNDAN SKANDAL HAREKET

CHP'li Maltepe Belediyesi'nin zabıta ekibindeki bir kadın zabıta vatandaşa el hareketi çekti.

Maltepe Belediyesi kadın zabıta memurundan vatandaşa el hareketi
OYNAT 00:25
Maltepe Belediyesi kadın zabıta memurundan vatandaşa el hareketi
İstanbul Maltepe'de ilçe belediyesine bağlı zabıta ekiplerinden bir kadın memurun, vatandaşa 'al sana hatıra' diyerek el hareketi yapması sosyal medyada gündem oldu.


"AL SANA HATIRA FOTOĞRAFI!"

Ulus Haber'in haberine göre; Maltepe'deki bir yıkımı görüntüleyen vatandaşla diyaloğa giren kadın zabıta memuru, "Neden çekiyorsun?" diye sordu. Vatandaş da, "hatıra fotoğrafı" yanıtı verince zabıta "al sana hatıra fotoğrafı" diyerek el hareketi çekti.

Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'i karıştıran el hareketi: Oturuma ara verildi
OYNAT 01:28
Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'i karıştıran el hareketi: Oturuma ara verildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Bütçe Görüşmeleri için söz aldığı kürsüde, AK Parti sıralarına el hareketi yaptı. Ahlak dışı hareket sonrası, AK Parti'li vekillerden tepki gecikmedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görüntülerin incelenmesi için oturuma ara verdi.


CHP'DE BU GÖRÜNTÜ İLK DEĞİL

Hatırlanacağı üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te konuşurken el hareketi yapmış bu görüntü büyük tepki toplamıştı.

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Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'i karıştıran el hareketi: Oturuma ara verildi
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