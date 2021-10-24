CHP'li Manavgat Belediyesi baltalıyor:  250 milyonluk elektrik nakil hattına takoz

Antalya’daki büyük orman yangınında belediye ekiplerini, yangın bölgesi yerine kendi evini korumakla görevlendiren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yine bir skandalla gündemde. Side bölgesinde Dünya Bankası’nın 250 milyon lira finansman tahsis ettiği Elektrik Nakil Hattı Projesi, CHP’li belediyenin engeline takıldı. Sözen’in ayak sürüdüğü proje hayata geçirilemezse, yılda 4 milyon turiste ev sahipliği yapan Side karanlıkta kalabilir.

ENERJİ İHTİYACI ARTTI

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan ünlü turizm bölgesi Side’nin artan elektrik ihtiyacını karşılamak için Enerji Nakil Hattı Projesi hazırladı. Bölgedeki yatırımcıların da talep ettiği ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin onayladığı projeye Dünya Bankası da 250 milyon lira finansman sağladı. TEİAŞ, projeye başlayabilmek için Cumhurbaşkanlığı’nın da aralarında bulunduğu 36 kurumdan görüş ve onay istedi.

YER ALTINDA OLSUN AMA...

35 kurum projeyi onaylarken, CHP’li Manavgat Belediyesi engel çıkarttı. Belediye, Side’ye enerji sağlayacak olan hattın havadan değil, yer altından götürülmesini istedi. Bunun üzerine TEİAŞ projeyi hava iletim hattından 10 kat daha fazla maliyetli olan yer altına dönüştürüp tekrar Manavgat Belediyesi’ne sundu. CHP’li belediye bu kez de “Yolların kazılması uygun değil” diyerek projeye onay vermedi.

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BÜTÇEMİZ YOK YAPAMAYIZ

Belediye TEİAŞ’a gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verildi: “Yapılacak olan kazı çalışmaları yol üst yapılarını bozacak. Kısıtlı bütçemizle bozulan yolları yeniden yapma imkanımız yok. Bu nedenle Side Turizm Bölgesi’nin enerji ihtiyacının karşılanması planlanarak yatırım programına alınan enerji iletim hattı için sorumluluk alanımızda bulunan güzergahta kazı yapılması uygun değildir.”

Turistler karanlıkta kalabilir

TEİAŞ, kazı çalışmaları nedeniyle bozulacak olan yolların TEİAŞ tarafından yapılmasını da teklif etti; ancak CHP’li belediye gerekçe sunmadan tuhaf bir şekilde bu teklifi de reddetti. 250 milyon liralık altyapı yatırımı, CHP’li belediyenin onayını bekliyor. Eğer beklenen imza çıkmazsa, 200 bin yatak kapasitesi ile yılda 4 milyon turisti ağırlayan Manavgat-Side bölgesi, önümüzdeki turizm sezonunda karanlıkta kalabilir.