CHP'li Mansur Yavaş'tan ABD’nin sicili karanlık darbe organizatörleriyle toplantı

ABD'nin darbe organizatörleriyle toplantı
Yavaş: Türkiye’ye model olacağız
"Darbecilerden medet umuyorlar"
- "Ankara Büyükşehir Belediyesi ABD’ye bağlı Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI) işbirliğiyle başkentimizde “Yeni Dönem Başkanlar Buluşması: Yerelde Güçlü Liderlik, Katılımcı Yönetim” başlıklı toplantı düzenlemiş. Baştan hatırlatalım bu enstitü Arap Baharı başta olmak üzere pek çok ABD destekli renkli devrimlerde rol oynamış bir kuruluş. Başkanlığını uzun yıllar eski neocon Amerikan Dışişleri Bakanı Madeleine Albright yapmış. Albright, Irak’ta 500 bin çocuk öldürdünüz, üzülmüyor musunuz? diye soran gazeteciye “üzülüyorum ama buna değdi’’ diyebilen biriydi. Şimdi Atatürk’ün başkentinde NDI demokrasi adına büyük şehir belediyesi ile ortak toplantı düzenliyor. Ne kadar üzücü. Sanki bu ülkede 2007 sonrası ABD destekli FETÖ kumpas davaları olmamış. Sanki ABD/AB ve NATO destekli 15 Temmuz 2016 FETÖ silahlı darbe girişimi yaşanmamış; sanki 7 Ekim 2023 sonrası Gazze’de ABD desteğinde naklen yayınla soykırım yaşanmıyormuş gibi ABD’nin sicili karanlık enstitüsünden büyük şehir belediyesi demokrasi alanında medet umuyor. İster iktidar ister muhalefet kim olursa olsun bugünkü bölgesel ve küresel konjonktürde ABD düşünce kuruluşundan destek ya da yardım alınıyorsa bir kere değil 100 kere düşünmelidir."
Ulusal Demokratik Enstitüsü’nün kirli sicili
Ulusal Demokratik Enstitüsü’nün (NDI) başkanlığını uzun yıllar boyunca eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright yürüttü. Albright’ın Dışişleri Bakanı olduğu dönemde, ABD’nin 2000 yılı Ekim ayında Sırbistan'da gerçekleşen "Kadife Devrim"i finanse ettiği biliniyor.
2024'te NDI başkanlığına getirilen Tamara Cofman Wittes ise, 2009-2012 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu süreçte, 'Arap Baharı' sırasında ABD'nin Ortadoğu'daki demokrasi ve insan hakları politikalarını koordine etti.
Wittes, NDI başkanlığı görevinden önce ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Rusya yaptırımlarına öncülük etti ve Brookings Enstitüsü'nde Orta Doğu Politikaları Merkezi'nin direktörlüğünü yaparak, ABD'nin Ortadoğu'daki dış politikası ve bölgedeki siyasi, ekonomik değişimler üzerine yoğunlaştı.