CHP'li Mansur Yavaş'tan ABD’nin sicili karanlık darbe organizatörleriyle toplantı

"Ankara Büyükşehir Belediyesi ABD’ye bağlı Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI) işbirliğiyle başkentimizde “Yeni Dönem Başkanlar Buluşması: Yerelde Güçlü Liderlik, Katılımcı Yönetim” başlıklı toplantı düzenlemiş. Baştan hatırlatalım bu enstitü Arap Baharı başta olmak üzere pek çok ABD destekli renkli devrimlerde rol oynamış bir kuruluş. Başkanlığını uzun yıllar eski neocon Amerikan Dışişleri Bakanı Madeleine Albright yapmış. Albright, Irak’ta 500 bin çocuk öldürdünüz, üzülmüyor musunuz? diye soran gazeteciye “üzülüyorum ama buna değdi’’ diyebilen biriydi. Şimdi Atatürk’ün başkentinde NDI demokrasi adına büyük şehir belediyesi ile ortak toplantı düzenliyor. Ne kadar üzücü. Sanki bu ülkede 2007 sonrası ABD destekli FETÖ kumpas davaları olmamış. Sanki ABD/AB ve NATO destekli 15 Temmuz 2016 FETÖ silahlı darbe girişimi yaşanmamış; sanki 7 Ekim 2023 sonrası Gazze’de ABD desteğinde naklen yayınla soykırım yaşanmıyormuş gibi ABD’nin sicili karanlık enstitüsünden büyük şehir belediyesi demokrasi alanında medet umuyor. İster iktidar ister muhalefet kim olursa olsun bugünkü bölgesel ve küresel konjonktürde ABD düşünce kuruluşundan destek ya da yardım alınıyorsa bir kere değil 100 kere düşünmelidir."