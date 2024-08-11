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CHP'li Mansur Yavaş'tan ABD’nin sicili karanlık darbe organizatörleriyle toplantı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, ABD destekli renkli devrimlerde etkin rol oynayan Ulusal Demokratik Enstitüsü (NDI) ile iş birliği yaparak "Yeni Dönem Başkanlar Buluşması: Yerelde Güçlü Liderlik, Katılımcı Yönetim" toplantısı düzenledi. Tartışmalara yol açan bu etkinliğe tepki gösteren Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz "ABD’nin karanlık geçmişi olan bir enstitüsünden büyükşehir belediyesi demokrasi konusunda medet umuyor" ifadelerini kullandı.

15:05 - 11/08/2024 Pazar
Güncelleme: 15:06 - 11/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Mansur Yavaş Ulusal Demokratik Enstitüsü (NDI) yetkilileriyle
Mansur Yavaş Ulusal Demokratik Enstitüsü (NDI) yetkilileriyle
CHP'li
Mansur Yavaş
yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3-4 Ağustos tarihlerinde Gölbaşı Mogan Konukevi'nde düzenlediği
"Yeni Dönem Başkanlar Buluşması: Yerelde Güçlü Liderlik, Katılımcı Yönetim"
toplantısına ev sahipliği yaptı.

ABD'nin darbe organizatörleriyle toplantı


Arap Baharı ve çeşitli ülkelerde meydana gelen darbe ve devrimlerde etkin rol oynayan ABD destekli
Ulusal Demokratik Enstitüsü’nün (NDI)
desteğiyle gerçekleştirilen toplantıya, NDI Türkiye Direktörü Janet Sawaya, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kemal Görmez, Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları, CHP’li ilçe belediye başkanları ve NDI temsilcileri katıldı.


Yavaş: Türkiye’ye model olacağız


ABD’li yetkililer, Mansur Yavaş ve belediye yetkililerine "yeniden yapılandırma", "etkili yönetişim", "kriz yönetimi" ve "ağ kurma fırsatları" gibi konularda öneriler sundu. Toplantının açılışında konuşan Mansur Yavaş, iş birliğine açık olduklarını belirterek,
“Türkiye’ye model olacağız”
ifadelerini kullandı.

"Darbecilerden medet umuyorlar"


Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) imza attığı söz konusu toplantıya Emekli Tümamiral
Cem Gürdeniz
tepki gösterdi. NDI'nın Arap Baharı ve çeşitli ABD destekli devrimlerdeki rolüne dikkat çekerek, Büyükşehir Belediyesi'nin bu enstitüden destek almasını eleştiren Gürdeniz, ABD'nin geçmişte Türkiye'de gerçekleştirdiği
FETÖ kumpas davaları ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi olayları hatırlatarak, bu tür bir iş birliğe neyin amaçlandığını sordu.

Gürdeniz şunları yazdı;

  • "Ankara Büyükşehir Belediyesi ABD’ye bağlı Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI) işbirliğiyle başkentimizde “Yeni Dönem Başkanlar Buluşması: Yerelde Güçlü Liderlik, Katılımcı Yönetim” başlıklı toplantı düzenlemiş. Baştan hatırlatalım bu enstitü Arap Baharı başta olmak üzere pek çok ABD destekli renkli devrimlerde rol oynamış bir kuruluş. Başkanlığını uzun yıllar eski neocon Amerikan Dışişleri Bakanı Madeleine Albright yapmış. Albright, Irak’ta 500 bin çocuk öldürdünüz, üzülmüyor musunuz? diye soran gazeteciye “üzülüyorum ama buna değdi’’ diyebilen biriydi. Şimdi Atatürk’ün başkentinde NDI demokrasi adına büyük şehir belediyesi ile ortak toplantı düzenliyor. Ne kadar üzücü. Sanki bu ülkede 2007 sonrası ABD destekli FETÖ kumpas davaları olmamış. Sanki ABD/AB ve NATO destekli 15 Temmuz 2016 FETÖ silahlı darbe girişimi yaşanmamış; sanki 7 Ekim 2023 sonrası Gazze’de ABD desteğinde naklen yayınla soykırım yaşanmıyormuş gibi ABD’nin sicili karanlık enstitüsünden büyük şehir belediyesi demokrasi alanında medet umuyor. İster iktidar ister muhalefet kim olursa olsun bugünkü bölgesel ve küresel konjonktürde ABD düşünce kuruluşundan destek ya da yardım alınıyorsa bir kere değil 100 kere düşünmelidir."


Ulusal Demokratik Enstitüsü’nün kirli sicili


Ulusal Demokratik Enstitüsü’nün (NDI) başkanlığını uzun yıllar boyunca eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright yürüttü. Albright’ın Dışişleri Bakanı olduğu dönemde, ABD’nin 2000 yılı Ekim ayında Sırbistan'da gerçekleşen "Kadife Devrim"i finanse ettiği biliniyor.


2024'te NDI başkanlığına getirilen Tamara Cofman Wittes ise, 2009-2012 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu süreçte, 'Arap Baharı' sırasında ABD'nin Ortadoğu'daki demokrasi ve insan hakları politikalarını koordine etti.


Wittes, NDI başkanlığı görevinden önce ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Rusya yaptırımlarına öncülük etti ve Brookings Enstitüsü'nde Orta Doğu Politikaları Merkezi'nin direktörlüğünü yaparak, ABD'nin Ortadoğu'daki dış politikası ve bölgedeki siyasi, ekonomik değişimler üzerine yoğunlaştı.




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