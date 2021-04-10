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Gündem CHPli meclis üyesinden garip Yıllık Faaliyet eleştirisi Kültür bütçesini niye artırdınız?
İSTANBUL

CHP’li meclis üyesinden garip “Yıllık Faaliyet” eleştirisi: Kültür bütçesini niye artırdınız?

Esenler Belediye Meclisi’nde Esenler Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Faaliyet Raporu üzerinde CHP adına görüşlerini açıklayan CHP Esenler Meclis Üyesi Kemal Şahin herkesi şaşırtan bir konuşma yaptı.

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CHP’li meclis üyesinden garip “Yıllık Faaliyet” eleştirisi: Kültür bütçesini niye artırdınız?
CHP Esenler Meclis Üyesi Kemal Şahin.

CHP Esenler Meclis Üyesi Kemal Şahin konuşmasında Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetlerini eleştirirken, “Kültür Müdürlüğü bütçesini niye yüzde yüz artırdınız. Pandemi döneminde bu artış çok manidar ?” demesi mecliste gülüşmelere sebep oldu.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu.
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu.

CHP’NİN KÜLTÜRE İHTİYACI YOK Kİ!

Meclis üyelerinin Yıllık Faaliyet Raporu ile ilgili konuşmalarının ardından kürsüye gelen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Kemal Şahin’in eleştirisine cevap verdi. Göreve geldiği günden bu yana “Esenler’i en çok kültür üreten ve tüketen ilçelerin başında yapacağız” iddiasında bulunan ve bunu da başaran Göksu, CHP Meclis Üyesi Kemal Şahin’in sorusuna cevap verirken, “Kemal bey haklı. Çünkü CHP’nin kültüre ihtiyacı yok ki. Onların kültür anlayışı farklı” dedi.

Esenler Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporu görüşmesi.
Esenler Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporu görüşmesi.

Yapılan konuşmaların ardından Esenler Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi. CHP ve İyi Partili Meclis Üyeleri faaliyet raporuna hayır verdiler.

Esenler Belediye Başkanı Göksu ev ev gezerek ihtiyacı olan öğrencilere tablet hediye etti
OYNAT 01:49
Esenler Belediye Başkanı Göksu ev ev gezerek ihtiyacı olan öğrencilere tablet hediye etti
Yeni eğitim-öğretim döneminde derslerin online olarak devam etmesi sebebiyle öğrencilerin tablet ihtiyacı ortaya çıkarken, Türkiye genelinde de bu konuyla ilgili önemli kampanyalar başlatıldı. Esenler Belediyesi de sosyal yardım yönetmeliği şartına uyan ve EBA sistemine giriş yapamayan ilçedeki öğrencileri belirleyerek onlara tablet hediye etti. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ''Bir tablet de senden' diyerek 10 bin öğrencimize bu tabletleri hediye ederek bu anlamda eğitimde fırsat eşitliği çerçevesinde bu fırsata dahil olmaları ve başarılı birer birey olarak yetişmesi için katkı sunmaya çalışıyoruz. Bugün ilk tabletlerimizi dağıttık'' dedi.
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