CHP’li meclis üyesinden garip “Yıllık Faaliyet” eleştirisi: Kültür bütçesini niye artırdınız?

CHP Esenler Meclis Üyesi Kemal Şahin konuşmasında Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetlerini eleştirirken, “Kültür Müdürlüğü bütçesini niye yüzde yüz artırdınız. Pandemi döneminde bu artış çok manidar ?” demesi mecliste gülüşmelere sebep oldu.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu.

CHP’NİN KÜLTÜRE İHTİYACI YOK Kİ!

Meclis üyelerinin Yıllık Faaliyet Raporu ile ilgili konuşmalarının ardından kürsüye gelen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Kemal Şahin’in eleştirisine cevap verdi. Göreve geldiği günden bu yana “Esenler’i en çok kültür üreten ve tüketen ilçelerin başında yapacağız” iddiasında bulunan ve bunu da başaran Göksu, CHP Meclis Üyesi Kemal Şahin’in sorusuna cevap verirken, “Kemal bey haklı. Çünkü CHP’nin kültüre ihtiyacı yok ki. Onların kültür anlayışı farklı” dedi.

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Esenler Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporu görüşmesi.

Yapılan konuşmaların ardından Esenler Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi. CHP ve İyi Partili Meclis Üyeleri faaliyet raporuna hayır verdiler.