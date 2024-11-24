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CHP'li meclis üyesinden gazeteciye feci dayak

CHP'li meclis üyesinden gazeteciye feci dayak

04:0024/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
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Balıkesir Burhaniye’de yayın yapan Zeytin Efe Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Hakan Sataroğlu, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Hasan Bayram tarafından öldüresiye dövüldü. Bir restoranda yemek yerken saldırıya uğrayan Sataroğlu, başına aldığı tekmelerle yere yığıldı. CHP’li Bayram tutuklandı.

Balıkesir’de CHP'li meclis üyesi Hasan Bayram, yerel gazete sahibi Hakan Sataroğlu'nu öldüresiye darbetti. Burhaniye ilçesinde 19 Kasım'da meydana gelen olayda Burhaniye Belediye Meclisi'nin CHP'li üyelerinden Hasan Bayram, Zeytin Efe Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hakan Sataroğlu'nun bulunduğu restorana geldi. Sataroğlu'nun masasına yaklaşan Bayram, ilk olarak sandalyeleri çekip oturacak gibi yaptı, ardından saldırıp, darbetti. Bayram, masadaki şişeyle Sataroğlu'nun başına vurdu, sonra da ensesinden tutup, sürükleyerek yere düşürdü ve tekmeleyemeye başladı. Başına aldığı darbelerle baygınlık geçiren ve hastaneye kaldırılan Sataroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Hasan Bayram
Hakan Sataroğlu

TUTUKLANDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan Bayram, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Bayram, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Hasan Bayram'ın kesin ihraç talebiyle partinin İl Disiplin Kuruluna sevk edildiğini bildirdi. Hakan Sataroğlu, Burhaniye'de sahil kenarındaki belediye ait bir kafenin işletmesinin Hasan Bayram'a devredildiği yönündeki iddiaları araştırdığı için böyle bir olayın yaşandığını öne sürdü. Sataroğlu, “Araştırdığım konuyla ilgili birtakım belgelere ulaşmak üzereydim. Hasan Bayram'ın bu konuyu duyduğu için harekete geçtiğini düşünüyorum. Beni cezalandırmak istedi. İlçede bu konuları araştırırım ama ilk kez böyle bir olay yaşadım. CHP'ye oy veren bir gazeteciyim” dedi.




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