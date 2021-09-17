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MERSİN

CHP'li Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer'den vatandaşlara: Herkes haddini bilsin

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kahvehane ziyaretinde vatandaşları azarladı. Bir kent sakinini dinlediği esnada gürültü olması üzerine "Buraya kadar geldi belediye başkanı. Herkes haddini hukukunu bilsin. Okey oynayanlar da dursun" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçerden vatandaşlara: Herkes haddini bilsin
Vahap Seçer

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Çay Mahallesi'ne giden CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bir ilçe sakiniyle sohbeti esnasında vatandaşları azarladı.

BİTMEYEN ALTYAPI ÇALIŞMASI

Bir vatandaşın Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MESKİ) çok yavaş sürdürdüğü altyapı çalışmaları nedeniyle aylardır sokaklarının delik deşik olduğunu ifade ettiği esnada, kahvehanede gürültü oluştu.

"BURAYA KADAR GELDİM"

Bunun üzerine Seçer, konuşan kişiyi durdurup, etrafa dönerek, "Sessiz olun. Arkadaşlar sessiz. Okey oynayanlar da biraz ara versin. Biraz saygılı olsun. Buraya kadar geldi belediye başkanı. Herkes haddini hukukunu bilsin. Okey oynayanlar da dursun" şeklinde konuştu.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer vatandaşı azarladı: Herkes haddini hududunu bilsin
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CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer vatandaşı azarladı: Herkes haddini hududunu bilsin
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MESKİ) çok yavaş sürdürdüğü altyapı çalışmaları nedeniyle aylardır tüm sokakları delik deşik olan Çay Mahallesi'nde vatandaşlar tepki gösterdi.

Başkan Seçer, bir kahvehanede kendisini sessizce dinlemeleri için vatandaşları azarladı. Seçer, 'Sessiz olun. Biraz saygılı olun. Buraya kadar geldi belediye başkanı. Herkes haddini hududunu bilsin.' ifadelerini kullandı.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in vatandaşa had bildirmeye kalkan ifadeleri sosyal medyada tepki çekti.
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