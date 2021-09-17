CHP'li Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer'den vatandaşlara: Herkes haddini bilsin
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kahvehane ziyaretinde vatandaşları azarladı. Bir kent sakinini dinlediği esnada gürültü olması üzerine "Buraya kadar geldi belediye başkanı. Herkes haddini hukukunu bilsin. Okey oynayanlar da dursun" ifadelerini kullandı.
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Çay Mahallesi'ne giden CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bir ilçe sakiniyle sohbeti esnasında vatandaşları azarladı.
BİTMEYEN ALTYAPI ÇALIŞMASI
Bir vatandaşın Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MESKİ) çok yavaş sürdürdüğü altyapı çalışmaları nedeniyle aylardır sokaklarının delik deşik olduğunu ifade ettiği esnada, kahvehanede gürültü oluştu.
"BURAYA KADAR GELDİM"
Bunun üzerine Seçer, konuşan kişiyi durdurup, etrafa dönerek, "Sessiz olun. Arkadaşlar sessiz. Okey oynayanlar da biraz ara versin. Biraz saygılı olsun. Buraya kadar geldi belediye başkanı. Herkes haddini hukukunu bilsin. Okey oynayanlar da dursun" şeklinde konuştu.