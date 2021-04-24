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Gündem CHPli Mezitli Belediyesi Atatürk büstünü törenle açtı
POLİTİKA

CHP'li Mezitli Belediyesi Atatürk büstünü törenle açtı

Gün geçmiyor ki CHP'li belediyeler bir heykelin daha açılışını yapmasın... Belediyecilikte tek yaptıkları 'heykel hizmetleriyle' gündeme gelen CHP yönetimindeki Mersin Mezitli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Mersina Park ve Evin Life sitelerinde yaptırılan Atatürk Büstü açılışı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi İHA
CHPli Mezitli Belediyesi Atatürk büstünü törenle açtı
Mezitli Belediyesi Atatürk büstünü törenle açtı.


Mezitli Belediyesi tarafından başlatılan ’Her siteye bir Atatürk büstü’ kampanyası kapsamında gerçekleştirilen Atatürk büstünün açılışında bayram coşkusu doyasıya yaşandı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çocukların yoğun ilgi gösterdiği törende nutuk kitabı dağıttı.

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CHP'li belediyelerin heykel yarışı 2021'de de sürüyor
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CHP'li belediyelerin heykel yarışı 2021'de de sürüyor
2020 yılı CHP belediyeciliği tarafından en çok heykel yapılan yıl oldu. Bir çok CHP'li belediye çeşitli heykelleri şehirlerin meydanları dikti. 2021 yılın ilk heykelleri de büyük bir hızla hazırlanıyor. Son olarak Bolu belediyesi tarafından dikilmesi planlanan boz ayı heykeli tepkiler üzerine kızıl geyik heykeli ile değiştirildi.


Nutuk dağıtıldı

Bir süredir pandemi nedeniyle bayramları istedikleri gibi kutlayamadıklarına dikkat çeken Başkan Tarhan, "Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kısa sürede aynı coşku ve aydınlık biçimde kutlamalara devam edeceğimizden hiçbir kuşkum yok. Biz de elimizden geldiği ölçüde halkımızla birlikte kutlamaya çalışıyoruz" dedi.

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