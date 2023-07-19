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CHP'li Murat Bakan'dan Cumhur İttifakı seçmenine hakaret: Yobazlar yağmacılar

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, katıldığı canlı yayında, aldıkları seçim hezimeti nedeniyle depresyona girdiklerini söyleyip, "Bizim açımızdan ağır bir seçim yenilgisi aldık. Hala onun depresyonundan çıkamadık." dedi. Sözlerinin devamında iktidarı ve Cumhur İttifakı seçmenini hedef alan Bakan, "Düştüğümüz yerden kalkmamız ve mücadele etmemiz lazım. Aksi takdirde bu gericilere, yobazlara, hırsızlara, yağmacılara bu ülkeyi bırakmış olacağız." dedi.

00:16 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan

Türkiye 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçti. Seçimlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ezici üstünlükle galip ayrıldı. Erdoğan karşısında 12'nci seçim yenilgisini tadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tabanı ve seçmenlerden gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. CHP liderine karşı 'değişim' çağrıları ayyuka çıkarken CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan skandal bir açıklama geldi.

CHP'li Murat Bakan'dan 'depresyondayız' itirafı

Partisi tarafından fonlanan Tele 1'in canlı yayınında konuşan CHP'li Murat Bakan, aldıkları seçim hezimeti nedeniyle depresyona girdiklerini söyleyip,
"Biz de muhalefet olarak ciddi anlamda kendi içimize birtakım tartışmalar yaşıyoruz. Bizim açımızdan ağır bir seçim yenilgisi aldık. Hala onun depresyonundan çıkamadık."
dedi.


Cumhur İttifakı seçmenine hakaret: Yobazlar yağmacılar

Sözlerinin devamında iktidarı ve Cumhur İttifakı seçmenini hedef alan Bakan,
"Silkilmemiz lazım. Düştüğümüz yerden kalkmamız ve mücadele etmemiz lazım. Aksi takdirde bu gericilere, yobazlara, hırsızlara, yağmacılara bu ülkeyi bırakmış olacağız. Evet seçimi kaybettik ama bunlara bırakmayacağız bu ülkeyi. Mücadelemize devam edeceğiz."
dedi.

Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu kazansaydı İçişleri Bakanı olacaktım yanında iki bakanlık ve MİT'i alacaktık
Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu kazansaydı İçişleri Bakanı olacaktım yanında iki bakanlık ve MİT'i alacaktık

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında, ortağı olduğu Yedili Masa'nın neden seçimi kaybettiğine ilişkin soruyu yanıtladı. Cumhur İttifakı'nın 'seçmen ithal ettiğini' söyleyen Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur öncesinde kendisiyle çok geç iş birliği yaptığını söyledi. Kılıçdaroğlu'na verecekleri destek karşılığında İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı alacaklarını söyleyen Özdağ, "Kılıçdaroğlu kazansaydı ben İçişleri Bakanı'ydım. AK Parti'den İçişleri Bakanlığı talep etmişsek Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için dikiş nakış kurslarını mı talep edecektim?" dedi.





#Murat Bakan
#CHP
#Cumhur İttifakı
#Tele 1
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