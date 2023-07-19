CHP'li Murat Bakan'dan Cumhur İttifakı seçmenine hakaret: Yobazlar yağmacılar

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan
Türkiye 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçti. Seçimlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ezici üstünlükle galip ayrıldı. Erdoğan karşısında 12'nci seçim yenilgisini tadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tabanı ve seçmenlerden gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. CHP liderine karşı 'değişim' çağrıları ayyuka çıkarken CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan skandal bir açıklama geldi.