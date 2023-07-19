CHP'li Murat Bakan'dan Cumhur İttifakı seçmenine hakaret: Yobazlar yağmacılar

Şehit yakınına ettiği küfürle hafızalara kazınan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, partisinin yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmaması gerektiğini savundu. "İttifak yapmak partinin bundan böyle müstakil olarak büyümesine çok büyük zarar verir." diyen Türkkan, "Bu da; ben ve benim gibi bu partiyi iktidar yapmak için yola koyulanların hiç arzu etmediği bir durumdur." ifadelerini kullandı.