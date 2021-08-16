Gündem CHPli Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysalın ormanlar yanarken gezi planladığı ortaya çıktı
ANTALYA

CHP'li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın ormanlar yanarken gezi planladığı ortaya çıktı

CHP'li Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın, Manavgat'ta günlerce süren orman yangınları esnasında yurtdışı gezisi planladığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysalın ormanlar yanarken gezi planladığı ortaya çıktı
Ümit Uysal

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın, Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayıp günlerce süren yangın sırasında yurtdışı gezisi planladığı ortaya çıktı.

İddiaya göre; Uysal yangının başladığı gün 'Özel Kalem Müdürlüğü'ne yurtdışı gezisi için izin bilgilendirme dilekçesi yazdırdı. 2 Ağustos'ta ise "28 Temmuz 2021 tarih ve 502 sayılı yazı"yı ilçe belediye meclis gündemine sundu.

Festivale katıldı

Uysal, yurtdışı gezisi için 12 Ağustos-21 Ağustos'a kadar izin aldı ve Slovakya'nın Levoca şehrindeki Tajomna Levoca Uluslararası Kültür Festivali'ne katıldı.

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Uysal'ın bu seyahati 14-17 Ekim tarihlerinde Muratpaşa'da düzenlenecek olan 6. Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında gerçekleştirdiği ifade edildi.

Belediyenin internet sitesinde Uysal'ın, buradaki festivalin ardından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e geçeceği belirtildi.

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