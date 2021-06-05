CHP'li Muratpaşa Belediyesinden canlı heykellerle çevreye duyarlılık çağrısı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde elektronik atıkların doğaya, kağıtların ormanlara, lavabolara dökülen atık yağların su kaynaklarına verdiği zarara ve denizlerde yaşanan kirliliğe dikkat çekmek için kentin farklı noktalarında canlı heykel performansları gerçekleştirdi.

Balıkçı ağları, ambalaj atıkları, pet şişeler, atık cd’ler ve gazete kağıtlarından yapılan kıyafetleriyle canlı heykeller, Antalya’nın tarihi noktalarından Kaleiçi Üç Kapılar’da vatandaşların arasında performans sergiledi.

GÜNDEM CHP'den iki heykel daha: Paralar bunlar için harcanacak

Amaçlarının insanları çevre konusunda duyarlılığa sevk etmek olduğunu aktaran Belediye Başkanı Uysal, bu çerçevede mitolojik hikayelerde Patara antik kentinde doğduğuna inanılan Antalyalı Apollon’un da canlı heykel olarak etkinlikte yer aldığını söyledi.

REKLAM