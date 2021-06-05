Gündem CHPli Muratpaşa Belediyesinden canlı heykellerle çevreye duyarlılık çağrısı
ANTALYA

CHP'li Muratpaşa Belediyesinden canlı heykellerle çevreye duyarlılık çağrısı

CHP'li belediyeler heykellerden vazgeçmiyor. Antalya'da CHP'li Muratpaşa Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı duyarlılık çağrısında, atıklardan yapılmış kıyafetler giyen canlı heykelleri kullanmayı tercih etti.

Haber Merkezi İHA
CHPli Muratpaşa Belediyesinden canlı heykellerle çevreye duyarlılık çağrısı
CHP'li Belediye'den canlı heykellerle çevreye duyarlılık çağrısı.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde elektronik atıkların doğaya, kağıtların ormanlara, lavabolara dökülen atık yağların su kaynaklarına verdiği zarara ve denizlerde yaşanan kirliliğe dikkat çekmek için kentin farklı noktalarında canlı heykel performansları gerçekleştirdi.

Balıkçı ağları, ambalaj atıkları, pet şişeler, atık cd’ler ve gazete kağıtlarından yapılan kıyafetleriyle canlı heykeller, Antalya’nın tarihi noktalarından Kaleiçi Üç Kapılar’da vatandaşların arasında performans sergiledi.

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Amaçlarının insanları çevre konusunda duyarlılığa sevk etmek olduğunu aktaran Belediye Başkanı Uysal, bu çerçevede mitolojik hikayelerde Patara antik kentinde doğduğuna inanılan Antalyalı Apollon’un da canlı heykel olarak etkinlikte yer aldığını söyledi.

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