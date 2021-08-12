CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Artı TV'de katıldığı canlı yayında, HDP ile yaptıkları ittifaka ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret eden Salıcı, "Dış politikayı Türkiye'nin iç huzuruyla, toplumsal barışıyla ve geleceğiyle örtüşen bir noktaya taşımamız lazım. Bunun için de bir mutabakata ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

"Gönlümden geçen aday Kılıçdaroğlu"

Söz konusu mutabakata dahil olan partilerle birlikte, bu fikri taşıyacak ve uygulayacak bir Cumhurbaşkanı figürüne ihtiyaç duyduklarını ifade eden Salıcı, "Benim gönlümden geçen aday Kılıçdaroğlu" dedi.

OYNAT 00:59 CHP'li Salıcı'dan HDP'yi kızdıracak açıklama: İttifaka dışarıdan destek vermeliler CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, katıldığı bir canlı yayında, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, gönlünden geçen adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ifade etti. 'İttifaka değil, hedefe odaklanmalıyız.' diyerek ittifak ortakları HDP'ye 'Dışarıdan destek vermeli' imasında bulunan Salıcı, 'Burada ittifakın içinde dışında diye bakmamalıyız' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"HDP ittifaka dışarıdan destek vermeli" iması

Topluma "HDP ile ittifak yapıyoruz" diyemedikleri için eleştirilmelerine de değinen Salıcı, "Sonuçta bizim ortak bir hedefimiz varsa. O da demokratik parlamenter sistemden kurtulmak ise eğer, burada ittifakın içinde, dışında diye bakmadan ortak hedefe ulaşmak için bütün partilerin aynı yerden bakabileceği bir noktaya ihtiyaç olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

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Pervin Buldan da ittifak mesajı vermişti

Öte yandan geçtiğimiz aylarda ittifaka ilişkin açıklama yapan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan da, muhalefet partilerine "Yeniden bir araya gelelim" çağrısı yapmıştı.

Buldan, "Türkiye’nin geleceği açısından, bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi." ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de HDP ile yaptıkları ittifaka gelen tepkilerin ardından 2023 yılında HDP'nin ayrı bir aday çıkarması gerektiğini vurgulamıştı.

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar da Akşener'i hedef alarak, "HDP'yi yok sayma gafletine kapılmayın" demişti.

GÜNDEM HDP'li Buldan'dan muhalefete çağrı: Yeniden bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi