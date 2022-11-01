Gündem CHPli Özel Kılıçdaroğlu aday olacak mı? sorusuna yanıt verdi Masada en ufak sorun olsa Kemal Bey fedakarlığı seçer
POLİTİKA

CHP'li Özel 'Kılıçdaroğlu aday olacak mı?' sorusuna yanıt verdi: Masada en ufak sorun olsa Kemal Bey fedakarlığı seçer

CHP Grup Başkanvekili Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak parti içerisinde bu durumun olumlu karşılandığını fakat kararın 6'lı masada olduğunu söyledi. Özel, herhangi bir sorun çıkması halinde ise " Kemal Bey talepkâr olmak yerine fedakârlığı seçer." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
CHPli Özel Kılıçdaroğlu aday olacak mı? sorusuna yanıt verdi: Masada en ufak sorun olsa Kemal Bey fedakarlığı seçer
Kılıçdaroğlu-Özel

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu. Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan Özel konuya ilişkin şunları söyledi: Kemal Bey’in pek çok açıklaması kişisel adaylık talebi olarak okunuyor oysa CHP’nin iktidar talebi olarak okunması lazım. Siyasetteki genel akışa göre CHP’nin içinde Genel Başkan’ın adaylığı konusunda neredeyse tam mutabakat var. Ancak kararı 6’lı Masa verecek. Kemal Bey ufacık bir sorun olsa talepkâr olmak yerine fedakârlığı seçer. İktidar ve yakınları ‘Aday niye belirlenmiyor?’ diye soruyorlar. Cumhur İttifakı bundan niye rahatsız? Acele ettiriyorlarsa, belirlemeyerek iyi bir şey yapıyoruz. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu tercih etmiyor, ondan çekiniyor."

  • Özel ayrıca, AK Parti'nin "Türkiye'nin Yüzyılı" vizyonunun CHP’nin iki sene önce ilan ettiği ‘'İkinci Yüzyıl'a Çağrı’ beyannamesinin "doğrudan kopyası olduğunu" savundu.

Özel, "Hepimiz aynı gemideyiz diyorlar ama düne kadar düşman hukuk uyguluyorlardı. Seçimlere 7 ay kala 20 yıldır yaptıklarını, özellikle de son 7 yıldır yaptıklarını bir söylemle değiştirdiklerine inandırmaları o kadar kolay değil" yorumunu yaptı.

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'İNTİKAM ALMAYACAĞIZ'

Özel, "6’lı Masa iktidar olursa ne yapacak? Hesaplaşma mı yoksa helalleşme mi devrede olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi: “İntikam almayacağız. CHP, sosyal demokrat ve kurucu parti olduğu için zaten yapısal olarak intikam almaz. Cumhuriyet’i birlikte kurduklarımızın torunlarına vatan haini diyecek halimiz yok. Bir hesap görülecekse kanun dışı işler yapanlar şahsen bunun hesaplarını verecekler. Aileleri, yakınları, çevreleri değil."

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