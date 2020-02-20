Gündem CHPli Özelin skandal sözlerine suç duyurusu
POLİTİKA

CHP'li Özel'in skandal sözlerine suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarılan işçiler, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında, kendileri için sarf ettiği 'asalak' ve 'bankamatik memurları' şeklindeki sözlere ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi AA
İBB'den çıkarılan işçiler, Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklamasında bulundu.
İBB'den çıkarılan işçiler, Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklamasında bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen işçiler, adliye önünde şehitler için saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu. Daha sonra grup adına basın açıklamasını okuyan Umut Aydoğan, 178 gün önce tek bir mesajla işten çıkarıldıklarını belirterek, işlerine geri dönmek için mücadele verdiklerini anlattı.

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Haksız yere işten çıkarıldık

Bu mücadele sırasında İBB Meclisinde kurulan araştırma komisyonunun haksız yere işten çıkarıldıklarını kamuoyuna belgelerle sunulduğunu aktaran Aydoğan, "CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada, 'Gerek İstanbul'da gerek Ankara'da ve diğer AK Parti'den aldığımız belediyelerde personel çıkış yeri var mıdır? Vardır. Bankamatik memuru olan bütün asalakları kovduk ama namusu ile çalışan AK Parti'li olmuş MHP'li olmuş personele siyasi tercihinden ötürü asla ve asla bir işten çıkarma olmamıştır' tarzında saygısızca hakaret ederek açıklama yapmıştır'' ifadelerini kullandı.

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"Milletin vekili olduğunu hatırla"

  • Çocuklarına helal lokma götürebilmek gayreti içerisinde olan ve İstanbul'a aşkla hizmet eden işçiler olduklarını belirten Aydoğan, "Çalıştığımız süre zarfındaki giriş çıkıştaki imzalarımız ve çalışırkenki kamera kayıtları, İBB'deki komisyon araştırması sırasında bunu ortaya çıkarmıştır. Özgür Özel haddini aşarak, Türk milletinin bir ferdi olan biz işçilere, emekçilere 'asalak' diyerek hakaret etmiş, üstüne namusumuza dil uzatmıştır. Buradan kendisine sesleniyoruz. Bulunduğunuz makamı hatırlayıp milletin vekili olduğunuzu anlayın. Vekili olduğunuz bu millete, sizler hakaret edip iftirada bulunamazsınız'' dedi.

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