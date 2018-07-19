CHP'li Özkan: İmzaları toplarlarsa gereğini yapacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP'deki olağanüstü kurultay çağrınalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Özkan, yeterli imzanın olması halinde genel merkezin bunları alıp gereğini hemen yapacağını açıkladı.

Bugüne kadar kendilerine ulaşan bir dilekçe olmadığının altını çizen Özkan, şöyle devam etti:

"Kongre için toplanan imzalara ilişkin bize de bazı rakamlar ulaşıyor. Bugün itibariyle bizdeki rakam 438. Maksimum 470 olsun. Ben, daha önce de ifade ettik, muhalefetin gerekli imzaya ulaşabileceğine inanmıyorum."