Gündem CHPli Özkoçun camdan Cumhurbaşkanı Erdoğanı izlediği anlar sosyal medyada alay konusu oldu
POLİTİKA

CHP'li Özkoç’un camdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı izlediği anlar sosyal medyada alay konusu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü için yasa teklifi hazırlatıp Meclis'e sundurmasını gündemine aldı. toplantı sonrası dikkat çeken bir kare objektiflere yansıdı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gözleri dolu bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı izledi. sosyal medyanda gündem olan ve ti'ye alınan kareyle ilgili konuşan Özkoç, Türk askerinin Katar'da görev alacak olmasını attığı bakıştan daha çok konuşulması gerektiğini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
CHPli Özkoç’un camdan Cumhurbaşkanı Erdoğanı izlediği anlar sosyal medyada alay konusu oldu
CHP'li Özkoç’un camdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı izlediği anlar sosyal medyada alay konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü için yasa teklifi hazırlatıp Meclis'e sundurmasını gündemine aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa teklifinin yeterli olmayacağını, başörtüsünün anayasa değişikliğiyle güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

  • Kulislerde bu hamle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye gol attığı şeklinde yorumlanırken, AK Parti Grup Toplantısı sonrası dikkat çeken bir kare objektiflere yansıdı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gözleri dolu bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı izledi. O kare sosyal medyada alay konusu oldu:

Dünkü bakışına değindi

Bu gelişmenin ardından Engin Özkoç, bugün TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Basın açıklamasında dünkü ana değinen Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakışı yerine Türk askerinin Katar'daki Dünya Kupası'nın güvenliğini sağlamasını konuşmanın gerektiğini belirtti.

Özkoç konuya ilişkin, "Tayyip Erdoğan'a nasıl bakmışım.. Niye beni konuşuyoruz da gerçek meseleleri konuşmuyoruz. Türk askeri neden Katar'daki Dünya Kupası'nın güvenliğini sağlıyor. " dedi.

"Türk askeri neden Katar'daki Dünya Kupası'nın güvenliğini sağlıyor"

Engin Özkoç'un konuya ilişkin ifadelerinin tamamı şöyle: "Engin Özkoç, Recep Tayyip Erdoğan’a çok hüzünlü baktı onun yaptığı konuşmadan sonra. Yandaş medyanın bütün haberlerinde bu geçiyor. Küfür dilini kullanan, kirli bir dil kullanan, baskıcı bir yöntem kullanan, gençleri ve kadınları aşağılayan haz etmediğim bir insana nasıl bakıyorsam öyle baktım. Çok merak ediyorsanız aynı bu duygular içerisinde baktım. Niye beni konuşuyoruz da gerçek meseleleri konuşmuyoruz. Türk askeri neden Katar'daki Dünya Kupası'nın güvenliğini sağlıyor."

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