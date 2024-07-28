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CHP'li Sezgin Tanrıkulu 'terör halaylarına' arka çıktı: Vazgeçmeyeceğiz

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medyada yayınladıkları videolarda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven sloganlar atarak halay çeken ve tutuklanan terör sempatizanlarına arka çıktı. X hesabından DEM Partililer ile çektiği halayın görüntülerini paylaşan Tanrıkulu, "Halaydan vazgeçmeyeceğiz. Halaya devam" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Berk
18:52 - 28/07/2024 Pazar
Güncelleme: 19:13 - 28/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu

Sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven, destekleyen şekilde sloganlar atarak halay çeken terör sempatizanlarına yönelik operasyonlar sürüyor.

Bilindiği gibi ilk olarak Mersin'de çekilen görüntülerde 11 zanlı gözaltına alınmış, 9'u tutuklanmıştı.

PKK marşı ve Apo sloganları eşliğinde halay çeken terör sempatizanları tek tek paketlendi

Mersin'de PKK marşı ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan sloganları eşliğinde halay çeken PKK sempatizanları, Mersin emniyetinin çalışması sonucunda tek tek yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan ve Mersin’de çekildiği belirlenen görüntülerde bir grubun halay çekerken PKK elebaşı lehine sloganlar attığı tespit edilmişti. Mersin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerimizce şüphelilerin tespitine yönelik çalışma yaptı. Şüphelilerin Gaziantep'ten Mersin’e geldikleri anlaşılmış, görüntülerde yer alan 11 şüphelinin kimlik tespiti yapılmıştır. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzce; 1 şüphelinin olaydan sonra ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlenmiş; 9 şüpheli ise yakalanmıştır. 1 firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere, silah ve mühimmatlara el konulmuştur. Şüpheliler ‘Terör Örgütünün Propagandasını Yapma (PKK/KCK’ suçundan gözaltına alınmıştır. Bölücü terör örgütü ve uzantılarıyla yılın 365 günü yaz kış demeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Teröristlerin her an enselerindeyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; son olarak İstanbul'da gözaltına alınan 18 şüpheliden 11’i tutuklanmış, Siirt'te ise gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü hapse gönderilmişti.

CHP'li Tanrıkulu 'terör halaylarına' arka çıktı: Vazgeçmeyeceğiz

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Öcalan için sloganlar atarak halay çeken ve tutuklanan terör sempatizanlarına arka çıktı.

X hesabından DEM Partililer ile çektiği halayın görüntülerini paylaşan Tanrıkulu,
"Halaydan vazgeçmeyeceğiz. Halaya devam"
ifadelerini kullandı.

DEM Parti de tehdit etti

DEM Partili Leyla Zana ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tutuklama kararlarına tepki gösterip,
"Kürtlerin sınırlarını zorlamayın! Hepimizi Kürtçe şarkılarla, davul, zurna ve sloganlarımızla alanlara, meydanlara çıkarmayı düşünüyorsanız, seve seve varız!"
diyerek tehditler savurmuştu.

PKK marşı ve Apo sloganları eşliğinde halay çeken terör sempatizanları tek tek paketlendi

Mersin'de PKK marşı ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan sloganları eşliğinde halay çeken PKK sempatizanları, Mersin emniyetinin çalışması sonucunda tek tek yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan ve Mersin’de çekildiği belirlenen görüntülerde bir grubun halay çekerken PKK elebaşı lehine sloganlar attığı tespit edilmişti. Mersin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerimizce şüphelilerin tespitine yönelik çalışma yaptı. Şüphelilerin Gaziantep'ten Mersin’e geldikleri anlaşılmış, görüntülerde yer alan 11 şüphelinin kimlik tespiti yapılmıştır. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzce; 1 şüphelinin olaydan sonra ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlenmiş; 9 şüpheli ise yakalanmıştır. 1 firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere, silah ve mühimmatlara el konulmuştur. Şüpheliler ‘Terör Örgütünün Propagandasını Yapma (PKK/KCK’ suçundan gözaltına alınmıştır. Bölücü terör örgütü ve uzantılarıyla yılın 365 günü yaz kış demeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Teröristlerin her an enselerindeyiz." ifadelerini kullandı.


#Sezgin Tanrıkulu
#CHP
#Halay
#PKK
#Abdullah Öcalan
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