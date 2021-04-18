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Gündem CHPli Tanrıkulu Demirtaşın doğum gününü kutladı
POLİTİKA

CHP'li Tanrıkulu Demirtaş'ın doğum gününü kutladı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı yayında, "Kendisinin doğum gününü buradan kutluyorum" sözleriyle, geçtiğimiz ocak ayında ziyaretine gittiği, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın doğum gününü kutladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Tanrıkulu Demirtaşın doğum gününü kutladı
Sezgin Tanrıkulu

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması için CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu çağrılarını sürdürüyor.

"Kendisinin doğum gününü buradan kutluyorum"

Sosyal medya hesabından yayın yapan yapan Tanrıkulu, bir kez daha benzer bir çağrıda bulundu. Konuşmasının devamında ise Demirtaş'ın doğum gününü kutladı.

CHP'li Tanrıkulu, Demirtaş'ın hukuksuz olarak hapiste yattığını savundu ve akabinde "Kendisinin de doğum gününü buradan kutluyorum" dedi.

Demirtaş'ı ziyaretini "sevgili dostum" diyerek duyurmuştu

Tanrıkulu geçtiğimiz ocak ayında “Edirne’ye niçin geldiğimi tahmin ediyorsunuz. Sevgili dostum Demirtaş’ı ziyaret ettim” sözleriyle Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ettiğini duyurmuştu.

CHP'li Tanrıkulu Selahattin Demirtaş'ı ziyaretini "sevgili dostum" diyerek duyurdu
GÜNDEM
CHP'li Tanrıkulu Selahattin Demirtaş'ı ziyaretini "sevgili dostum" diyerek duyurdu

CHP'li vekillerden Selahattin Demirtaş'a ziyaret
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CHP'li vekillerden Selahattin Demirtaş'a ziyaret

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan PKK propagandasından hüküm giyen Eren Keskin'e destek
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"Benim milliyetçilik anlayışım vatanseverliktir" diyen Kılıçdaroğlu'na, Tanrıkulu gerçeği şoku
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2 Aralık günü Kayseri'de muhtarlarla buluştuğu toplantıda bir konuşma yaptı. Muhtarların, Sezgin Tanrıkulu'nun PKK cenazesine katıldığını hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, bahse konu olan fotoğrafın Tahir Elçi'nin cenazesi olduğunu ve görselin fotomontaj olduğunu iddia etmişti.

3 Aralık günü Demokrat Parti'ye yaptığı ziyaret sonrası bir gazetecinin, PKK cenazesine katılan Tanrıkulu'nun bunu saklamadığını, cenazedeki fotoğrafın doğru olduğunu hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, “Hiçbir teröristin cenaze törenine, arkadaşların katılmasını asla doğru bulmam, hiç kimsenin.' cevabını verdi.

Akıllarda ise CHP Genel Başkan Başdanışmanı Sezgin Tanrıkulu'nun YPG ve SİHA'larla ilgili söylediği sözler kaldı.

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