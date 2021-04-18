CHP'li Tanrıkulu Demirtaş'ın doğum gününü kutladı

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması için CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu çağrılarını sürdürüyor.
"Kendisinin doğum gününü buradan kutluyorum"
Sosyal medya hesabından yayın yapan yapan Tanrıkulu, bir kez daha benzer bir çağrıda bulundu. Konuşmasının devamında ise Demirtaş'ın doğum gününü kutladı.
CHP'li Tanrıkulu, Demirtaş'ın hukuksuz olarak hapiste yattığını savundu ve akabinde "Kendisinin de doğum gününü buradan kutluyorum" dedi.
Demirtaş'ı ziyaretini "sevgili dostum" diyerek duyurmuştu
Tanrıkulu geçtiğimiz ocak ayında “Edirne’ye niçin geldiğimi tahmin ediyorsunuz. Sevgili dostum Demirtaş’ı ziyaret ettim” sözleriyle Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ettiğini duyurmuştu.
GÜNDEM
CHP'li Tanrıkulu Selahattin Demirtaş'ı ziyaretini "sevgili dostum" diyerek duyurdu
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CHP'li vekillerden Selahattin Demirtaş'a ziyaret
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"Benim milliyetçilik anlayışım vatanseverliktir" diyen Kılıçdaroğlu'na, Tanrıkulu gerçeği şoku
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2 Aralık günü Kayseri'de muhtarlarla buluştuğu toplantıda bir konuşma yaptı. Muhtarların, Sezgin Tanrıkulu'nun PKK cenazesine katıldığını hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, bahse konu olan fotoğrafın Tahir Elçi'nin cenazesi olduğunu ve görselin fotomontaj olduğunu iddia etmişti.
3 Aralık günü Demokrat Parti'ye yaptığı ziyaret sonrası bir gazetecinin, PKK cenazesine katılan Tanrıkulu'nun bunu saklamadığını, cenazedeki fotoğrafın doğru olduğunu hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, “Hiçbir teröristin cenaze törenine, arkadaşların katılmasını asla doğru bulmam, hiç kimsenin.' cevabını verdi. Akıllarda ise CHP Genel Başkan Başdanışmanı Sezgin Tanrıkulu'nun YPG ve SİHA'larla ilgili söylediği sözler kaldı.