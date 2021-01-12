Gündem CHPli Tanrıkulu Selahattin Demirtaşı ziyaretini "sevgili dostum" diyerek duyurdu
POLİTİKA

CHP'li Tanrıkulu Selahattin Demirtaş'ı ziyaretini "sevgili dostum" diyerek duyurdu

CHP İstanbul vekili Sezgin Tanrıkulu, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Tanrıkulu ziyaretini “Edirne’ye niçin geldiğimi tahmin ediyorsunuz. Sevgili dostum Demirtaş’ı ziyaret ettim” sözleriyle duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
Sezgin Tanrıkulu, Demirtaş'ı ziyaretine ilişkin yayımladığı video kaydı.
Sezgin Tanrıkulu, Demirtaş'ı ziyaretine ilişkin yayımladığı video kaydı.

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması için yaptıkları çağrıların yanında, CHP’li vekiller Demirtaş’ı tutuklu bulunduğu Edirne’deki cezaevinde ziyaret etmeye devam ediyor.

CHP'li vekillerden Selahattin Demirtaş'a ziyaret
GÜNDEM
CHP'li vekillerden Selahattin Demirtaş'a ziyaret

AİHM’nin kararı sonrası, CHP’li vekiller Ali Haydar Hakverdi ve Sevda Erdan Kılıç, Demirtaş’ı ziyarete gitmişti. Son olarak ise CHP’li Sezgin Tanrıkulu Edirne’ye giderek Demirtaş ile görüştü.

CHP'li Tanrıkulu: AİHM'nin Demirtaş ile ilgili kararı yerine getirilmek zorunda
GÜNDEM
CHP'li Tanrıkulu: AİHM'nin Demirtaş ile ilgili kararı yerine getirilmek zorunda

Ziyaretine ilişkin video kaydı paylaşan Tanrıkulu, “Edirne’ye niçin geldiğimi tahmin ediyorsunuz. Sevgili dostum Demirtaş’ı ziyaret ettim. Siyasetçi kimliğimden daha öte kendisi ile uzun yıllara dayanan dostluğum ve meslektaşım olması hesabıyla aynı zamanda buradayım. Kendisi yeni yılda ilk defa görüşüyorum” dedi.

CHP heyeti Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyarete gitti
GÜNDEM
CHP heyeti Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyarete gitti

OYNAT 03:09
"Benim milliyetçilik anlayışım vatanseverliktir" diyen Kılıçdaroğlu'na, Tanrıkulu gerçeği şoku
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2 Aralık günü Kayseri'de muhtarlarla buluştuğu toplantıda bir konuşma yaptı. Muhtarların, Sezgin Tanrıkulu'nun PKK cenazesine katıldığını hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, bahse konu olan fotoğrafın Tahir Elçi'nin cenazesi olduğunu ve görselin fotomontaj olduğunu iddia etmişti.

3 Aralık günü Demokrat Parti'ye yaptığı ziyaret sonrası bir gazetecinin, PKK cenazesine katılan Tanrıkulu'nun bunu saklamadığını, cenazedeki fotoğrafın doğru olduğunu hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, “Hiçbir teröristin cenaze törenine, arkadaşların katılmasını asla doğru bulmam, hiç kimsenin.' cevabını verdi.

Akıllarda ise CHP Genel Başkan Başdanışmanı Sezgin Tanrıkulu'nun YPG ve SİHA'larla ilgili söylediği sözler kaldı.

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