CHP'li Tanrıkulu'ndan 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen HDP'li Zeydan'a geçmiş olsun mesajı: Uzun yıllar eziyet çektiniz CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'ye yönelik söylediği "PKK sizi tükürüğüyle boğar" sözü ile bilinen ve cezaevinden tahliye olan HDP'li Abdullah Zeydan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Tanrıkulu, "Uzun yıllar eziyet çektiniz." dedi.

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