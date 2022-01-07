Gündem CHPli Tanrıkulundan PKK sizi tükürüğüyle boğar diyen HDPli Zeydana geçmiş olsun mesajı Uzun yıllar eziyet çektiniz
POLİTİKA

CHP'li Tanrıkulu'ndan 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen HDP'li Zeydan'a geçmiş olsun mesajı: Uzun yıllar eziyet çektiniz

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'ye yönelik söylediği "PKK sizi tükürüğüyle boğar" sözü ile bilinen ve cezaevinden tahliye olan HDP'li Abdullah Zeydan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Tanrıkulu, "Uzun yıllar eziyet çektiniz." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Tanrıkulundan PKK sizi tükürüğüyle boğar diyen HDPli Zeydana geçmiş olsun mesajı: Uzun yıllar eziyet çektiniz
Abdullah Zeydan - Sezgin Tanrıkulu

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamının ardından tekrar görülen davada HDP'nin eski Hakkari vekili Abdullah Zeydan’a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetti.

CHP'Lİ TANRIKULU: UZUN YILLAR EZİYET ÇEKTİNİZ

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, tahliye kararı sonrası sosyal medyadan Zeydan'a hitaben, "Uzun yıllar eziyet çektiniz. Çok geçmiş olsun" mesajını paylaştı.

DEMİRTAŞ VE KAVALA'YI ZİYARET

CHP'li Tanrıkulu, geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etmişti. Cezaevi çıkışında Demirtaş'ın mesajını paylaşan Kavala, "Boynunun borcunu ödediğini" söylemişti.

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