CHP'li Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'de

Adalet Bakanı Tunç, Sezgin Tanrıkulu’nun TSK’ya yönelik söylemleriyle ilgili olarak “Bu açıklamaları kabul etmek mümkün değil. Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak kimseye yakışmaz. Partisi gerekeni söylemelidir. Bu soruşturma ile ilgili fezleke TBMM’nin gündemine geldi. Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz. Hele hele milletvekili sıfatı taşıyan birine yakışmaz. Kendi partisinin de bir tepki koyması gerekir. Gerekli soruşturma süreci başlamıştır. Bundan sonraki süreç Meclis’in takdirindedir" açıklamasında bulundu.