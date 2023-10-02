CHP'li Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'de

Sezgin Tanrıkulu (Arşiv)
Aralarında CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun da bulunduğu 4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'ye ulaştı.
TSK'ya alçak iftira
Daha önce TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu geçtiğimiz ay ise yine TSK'yı hedef alarak skandal ifadeler kullandı.
Tanrıkulu, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." iftirasında bulundu.
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Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) iftira atan ve hakkında soruşturma başlatılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir etkinlikte müzik ile ezanı karıştırdı. Ezan okunmamasına rağmen "Konuşmam için ezanın bitmesini bekleyeceğim" diyen Tanrıkulu, "Eğer beklemesem haber konusu olacağım. Bu konuşmayla savcılara yeni bir malzeme vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Tunç, Sezgin Tanrıkulu’nun TSK’ya yönelik söylemleriyle ilgili olarak “Bu açıklamaları kabul etmek mümkün değil. Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak kimseye yakışmaz. Partisi gerekeni söylemelidir. Bu soruşturma ile ilgili fezleke TBMM’nin gündemine geldi. Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz. Hele hele milletvekili sıfatı taşıyan birine yakışmaz. Kendi partisinin de bir tepki koyması gerekir. Gerekli soruşturma süreci başlamıştır. Bundan sonraki süreç Meclis’in takdirindedir" açıklamasında bulundu.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) iftira atan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun ifadelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayıp, "Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir." açıklamasını yaptı.
Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nin 37. “Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri” yarışmasının ödül töreninde konuşmak için sahnedeyken yakındaki bir düğün salonundan gelen müzik sesini ezan sesi ile karıştıran CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Ezan okunuyor değerli dostlarım. O yüzden konuşmam için ezanın bitmesini bekleyeceğim. Eğer beklemesem haber konusu olacağım. Bu konuşmayla savcılara yeni bir malzeme vermeyeceğim. Onu da söyleyeyim” dedi. Aradan biraz zaman geçtikten sonra ezanın okunmasıyla Tanrıkulu, yanlış ifadede bulunduğunu anladı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Türk ordusuna iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun skandalı üzerinden CHP milletvekillerine çağrı yaptı. "Söylenecek çok söz var" diyen Cevizoğlu, "Atatürkçüyüz, Atatürk'ün partisiyiz diyenler... Hadi bakalım Sezgin Tanrıkulu ve PKK'yı kınayan bir açıklama yapın. Yapamazlar" tepkisini gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Buradaki konuşmasında TSK'ya alçakça iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Sözde milletvekili çıkmış Mehmetçiğime saldırıyor, mensubu olduğu ana muhalefet partisi kalkıp da bu milletvekilli müsveddesine en ufak bir söz söylemiyor." ifadelerini kullandı.
CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan Özgür Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) iftira atan ve hakkında soruşturma başlatılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na destek verdi. Tanrıkulu'na haksızlık yapıldığını söyleyen Özel, "Maalesef parti sözcümüz (Faik Öztrak) de benzer tavra girdi. Tanrıkulu bunları şaibe kalmasın diye soruyor. Kendi milletvekilimi linç ettirmem" dedi.