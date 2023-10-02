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CHP'li Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'de

Aralarında CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun da bulunduğu 4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'ye ulaştı.

11:42 . 2/10/2023 Pazartesi
DHA
Sezgin Tanrıkulu (Arşiv)

Sezgin Tanrıkulu (Arşiv)

Aralarında CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun da bulunduğu 4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'ye ulaştı.

TSK'ya alçak iftira

Daha önce TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu geçtiğimiz ay ise yine TSK'yı hedef alarak skandal ifadeler kullandı.

Tanrıkulu, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." iftirasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...






#Sezgin Tanrıkulu
#CHP
#TBMM
#Fezleke
#Dokunulmazlık
25 dakika önce
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