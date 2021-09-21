CHP'li Tezcan'dan canlı yayına damga vuran gaf: En başarılı belediyeler Cumhur İttifakı'nda

CHP Milletvekili ve PM Üyesi Bülent Tezcan: HDP randevu isterse veririz

CHP Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, katıldığı bir televizyon programında CHP ile HDP arasındaki siyasal ilişkiye ilişkin önemli bir açıklama yaptı. HDP'nin siyasi bir parti olduğunu söyleyen Tezcan, HDP'nin görüşmek istemesi halinde CHP'nin buna olumlu yaklaşacağını kaydetti.