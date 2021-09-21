CHP'li Tezcan'dan canlı yayına damga vuran gaf: En başarılı belediyeler Cumhur İttifakı'nda

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, dün akşam Habertürk'te Kübra Par'la yayınlanan Açık ve Net programına konuk oldu. Programa Bülent Tezcan'ın yanı sıra Cem Küçük, Selami Kuran, Elfin Tataroğlu, Gürkan Zengin de katıldı.
"EN BAŞARILI BELEDİYELER CUMHUR İTTİFAKI'NDA"
Programda seçim tartışmalarının yaşandığı sırada tansiyonun yükselmesiyle söz alan CHP'li Tezcan'ın gafı, yayına damga vurdu. Tezcan "En başarılı belediye başkanları Cumhur İttifakı'nda" ifadelerini kullandı.
STÜDYODAKİLER KAHKAHAYA BOĞULDU
Tezcan'ın bu gafı, stüdyodakiler tarafından da kısa sürede fark edildi. Gaftan sonra gülüşmeler yaşanırken, CHP'li Tezcan ittifaklar konusundaki karışıklığı gidererek, konuşmasına devam etti.