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POLİTİKA

CHP'li Tezcan'dan canlı yayına damga vuran gaf: En başarılı belediyeler Cumhur İttifakı'nda

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, dün akşam katıldığı Habertürk canlı yayınına damga vuran bir gafa imza attı. Tezcan'ın tartışmaların hararetlendiği sırada "En başarılı belediyeler Cumhur İttifakı'nda" demesi, stüdyodakileri kahkahaya boğdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​​CHPli Tezcandan canlı yayına damga vuran gaf: En başarılı belediyeler Cumhur İttifakında
CHP'li Bülent Tezcan'ın canlı yayındaki gafı stüdyodaki konukları kahkahaya boğdu.

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, dün akşam Habertürk'te Kübra Par'la yayınlanan Açık ve Net programına konuk oldu. Programa Bülent Tezcan'ın yanı sıra Cem Küçük, Selami Kuran, Elfin Tataroğlu, Gürkan Zengin de katıldı.

"EN BAŞARILI BELEDİYELER CUMHUR İTTİFAKI'NDA"

Programda seçim tartışmalarının yaşandığı sırada tansiyonun yükselmesiyle söz alan CHP'li Tezcan'ın gafı, yayına damga vurdu. Tezcan "En başarılı belediye başkanları Cumhur İttifakı'nda" ifadelerini kullandı.

STÜDYODAKİLER KAHKAHAYA BOĞULDU

Tezcan'ın bu gafı, stüdyodakiler tarafından da kısa sürede fark edildi. Gaftan sonra gülüşmeler yaşanırken, CHP'li Tezcan ittifaklar konusundaki karışıklığı gidererek, konuşmasına devam etti.

CHP Milletvekili ve PM Üyesi Bülent Tezcan: HDP randevu isterse veririz
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CHP Milletvekili ve PM Üyesi Bülent Tezcan: HDP randevu isterse veririz
CHP Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, katıldığı bir televizyon programında CHP ile HDP arasındaki siyasal ilişkiye ilişkin önemli bir açıklama yaptı. HDP'nin siyasi bir parti olduğunu söyleyen Tezcan, HDP'nin görüşmek istemesi halinde CHP'nin buna olumlu yaklaşacağını kaydetti.

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