CHP'li Tosuncuk: Bir milyar TL dolandırıp sırra kadem bastı mağdurlar savcılığa koştu

Piyasayı 1 milyar lira dolandırdığı iddia edilen CHP'den İstanbul milletvekili, ilçe belediye başkanlığı ve ilçe başkanlığı adayı Saim Diken'in mağdur ettiği isimler savcılığa koştu. Diken'e para kaptıran mağdurlar, savcılığa başvurarak dolandırıldıkları iddiasıyla şikâyetçi oldu.

'KİMSEYİ KANDIRMADIM'

Sabah gazetesinin haberine göre; savcılık tarafından 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılan 56 yaşındaki Saim Diken, aile dostlarından ve yakın çevresinden para toplayarak çalıştırdığını ve 3 ayda bir kar dağıttığını iddia etti. Sami Diken, "Benden şikâyetçi olan mağdurların paralarını işlettim ve kar adı altına aldığım parayı fazlasıyla iade ettim. Kimseyi dolandırmadım" diyerek kendisini savundu.

GÜNDEM CHP'li Kıyıköy Belediyesi'nin 'rüşvet' kasasıydı: Yeniden tutuklandı

'PARAMIZI İADE ETMEDİ'

Mağdur isimlerden özel bir bankada müdür olan Bayram Göbel, Saim Diken'le ilgili şu ifadeleri kullandı; "Kendisine güvendim. Yurtdışından altın getirdiğini ve yurt içinde satarak büyük paralar kazandığını isterse bu konuda kendisine yardımcı olabileceğini söyledi. Ben 100 bin lira, kardeşim Elem Göbel yarım milyon para verdi. Bunun karşılığında bize senet imzalayarak vermişti. Bir süre sonra paramızı geri istedik paranın yurtdışında blokeli olduğunu söyledi. Hatta özel bir bankanın sahibinin kendisine 4 milyon Euro para verdiğini o paradan da faiz alacağımızı söylemişti biz ondan da vazgeçmemize rağmen bize paramızı iade etmedi"

REKLAM

GÜNDEM Rüşvet skandalında yeni gelişme: CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin disipline sevk edildi

Saim Diken'in mağdurlardan biri olan Galip Meydan ise aynı yöntemin kendisine uygulandığı belirterek, "Kendisine 1 milyon 300 bin lira para verdim. Kar payını düzgünce ödedi. Ardından paramın tamamını istediğimde kendisine ulaşamadım. Milyonlarca lira verdik geri alamadık" diye konuştu.