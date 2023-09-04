CHP'li Umut Akdoğan belediye başkan adaylığını açıkladı: İttifak yapılmaması için mücadele edeceğim

“Üç şart sunuyorum. Genel Merkezimiz, tabii ki yine bir karar verip Sincan’ı ittifak olursa diğer ittifak partilerimize verebilir. Ama ben verilmemesi için mücadele edeceğim. Genel Merkezimiz böyle bir kararı taktir etmezse bir, daha yüksek oy alacak aday bulamazsak hep birlikte iki, üyelerimizin taktiriyle yani ön seçimle belirlenecekse üç, Ankara Milletvekili sıfatıyla Sincan Belediye Başkanlığı’na adayım. Kimse ‘Sincan’da iddialı aday yok’ diyemez. Aslan gibi bir kardeşiniz, Sincan’ı sokak sokak gezmeye ve çalışmaya hazır."