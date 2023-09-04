CHP'li Umut Akdoğan belediye başkan adaylığını açıkladı: İttifak yapılmaması için mücadele edeceğim

CHP Milletvekili Umut Akdoğan, belediye başkan adaylığını açıkladı.
CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Sincan İlçe kongresine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Akdoğan, Sincan Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu.
"Ankara Milletvekili sıfatıyla Sincan Belediye Başkanlığı’na adayım"
"Ankara Milletvekili sıfatıyla Sincan Belediye Başkanlığı’na adayım"
Akdoğan şunları söyledi:
“Üç şart sunuyorum. Genel Merkezimiz, tabii ki yine bir karar verip Sincan’ı ittifak olursa diğer ittifak partilerimize verebilir. Ama ben verilmemesi için mücadele edeceğim. Genel Merkezimiz böyle bir kararı taktir etmezse bir, daha yüksek oy alacak aday bulamazsak hep birlikte iki, üyelerimizin taktiriyle yani ön seçimle belirlenecekse üç, Ankara Milletvekili sıfatıyla Sincan Belediye Başkanlığı’na adayım. Kimse ‘Sincan’da iddialı aday yok’ diyemez. Aslan gibi bir kardeşiniz, Sincan’ı sokak sokak gezmeye ve çalışmaya hazır."
#CHP
#Umut Akdoğan
#Ankara
#Sincan
38 минут назад