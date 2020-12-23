Gündem CHPli üye kendi partisine tepkisini böyle gösterdi Sayın Başkan kaç defa oldu geliyorum
KOCAELİ

CHP’li üye kendi partisine tepkisini böyle gösterdi: Sayın Başkan kaç defa oldu geliyorum

İznik’te CHP üyesi bir kişi, parti binasının devamlı kapalı olduğunu eleştirerek, bu eleştirisini kağıda döktü. Parti üyesi "Sayın Başkan kaçıncı defa oldu geliyorum. Partimizin kapısı kapalı" ile başlayan yazısını gidip parti binasına astı.

Haber Merkezi İHA
CHP'li parti üyesi, kendi partisini eleştirdi.
CHP'li parti üyesi, kendi partisini eleştirdi.

CHP Üyesi Münir Kurtoğlu, parti binasının kapalı olmasını eleştirerek yazdığı notu Atatürk Caddesi üzerinde bulunan parti kapısına astı.

Kurtoğlu yazdığı notta şu cümlelere yer verdi;

"Sayın Başkan kaçıncı defa oldu geliyorum. Partimizin kapısı kapalı. Yedi düvelden korkmayan bir parti örgütü pandemiyi bahane ederek kapatmak hiç hoş karşılamadığım bir tablodur. Görev yapmayacak varsa ben yaparım. Yaşım 74. Her gün görev almaya hazırım” dedi.

İHA
İznik’te CHP üyesi bir kişi, parti binasının devamlı kapalı olduğunu eleştirerek, bu eleştirisini kağıda döktü.

İznik İlçe Teşkilatı’nın pandemi sebebiyle bir süredir ziyaretçilere kapalı olduğu öğrenildi.

İHA
Parti üyesi kağıdını duvara astı.

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