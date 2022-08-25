Gündem CHPli Uzunköprü Belediyesi otogarda bulunan mescidin girişine para turnikesi koydu 3 TL ödemeyen giremiyor
EDİRNE

CHP'li Uzunköprü Belediyesi otogarda bulunan mescidin girişine para turnikesi koydu: 3 TL ödemeyen giremiyor

CHP'li Uzunköprü Belediyesi, ilçedeki şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan mescide para turnikesi koydu. Otogarda bulunan emzirme odası ve mescide girişlerin 3 TL karşılığında yapılabildiği öğrenilirken vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Önder Kuruşar, Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir sistemin bulunmadığının altını çizerek mescide girişlerin ücretsiz olması için belediyeye çağrıda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Uzunköprü Belediyesi otogarda bulunan mescidin girişine para turnikesi koydu: 3 TL ödemeyen giremiyor
Uzunköprü Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde şehirlerarası otobüs terminalinin mescidine CHP'li belediye tarafından para turnikesi konuldu. Otogarda bulunan emzirme odası ve mescide girişlerin 3 TL karşılığında yapılabildiği öğrenildi.

"TÜRKİYE'NİN HİÇBİR YERİNDE BÖYLE BİR SİSTEM YOK"

Mescide girebilmek için para ödemek zorunda kalan vatandaşlar duruma tepki gösterirken AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Önder Kuruşar, Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir sistem olmadığının altını çizerek uygulamayı kınadı.

"DERHAL DÜZELTİLMESİ GEREKİYOR"

Kuruşar şu açıklamalarda bulundu:

"Saha çalışmaları çerçevesinde yeni yapılmış olan otogarımızı ziyaret ettik. Esnafımızın dertlerini sıkıntılarını dinledik ve birçok sıkıntı ile karşılaştık. Bunu yanında turnikeler ile karşılaşınca zorumuza gitti. Mescidin, tuvaletin ve çocuk bakım odasının orada turnikenin olması bizim zorumuza gitti.

Böyle kötü durumun derhal düzeltilmesini istiyoruz. Çünkü orada tamam başkan hanım oradan para alındığını iddia ediyor. Ama saat 11, 12'de gelen bir insan ben mescide gideceğim, ben çocuk emzirme odasına gideceğim diye gidip birisine ifade vermesine gerekmiyor 2022 yılında. Yan taraftan bölme yaparak oranın açık olması lazım. Açık bir şekilde milletin bu hizmete erişmesi gerektiğini düşünüyorum. Derhal düzeltilmesi gerektiğini temenni ediyorum şiddetle kınıyorum"

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