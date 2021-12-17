CHP'li vekilin 'devlet yardım etmiyor' algısı asılsız çıktı: Üzerlerine kayıtlı iki evleri var

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Ankara’da Roman aileyi ziyaret etti. Ailenin büyüğü Ayfer Y., eve giren bir asgari ücretle geçinmeye çalıştıklarını, ucuz diye bayat ekmek aldıklarını öne sürerek devletin kendilerine yardım etmediğini söyledi.

VALİLİKTEN DÜZENLİ YARDIM

Ayfer Y.’nin iddiasının aksine, Ankara Valiliğinin aileye düzenli olarak maddi destek verdiği öğrenildi.

Aileye ayrıca, her ay 100 lira elektrik tüketim desteği, iki ayda bir 150 lira eğitim yardımı ve gıda yardımı verildiği ifade edildi.

ÜZERLERİNE KAYITLI İKİ EVLERİ VAR

Ayfer Y.’nin gelini Figen Y.’ye düzenli olarak bin 281 lira sosyal ekonomik destek verilirken, oğlu Gürkan Y.’nin üzerine kayıtlı iki adet ev olduğu belirtildi.

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