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CHP'li vekilden şehit cenazesinde provokasyon: İmamın duasını bağırarak böldü

Mersin’in Erdemli ilçesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin’in toprağa verildiği cenaze töreninde hoca dua ederken CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın müdahalede bulunarak ortamı germesi, şehit yakınlarının tepkisini çekti.

00:16 . 13/06/2023 Salı
IHA
CHP'li Hasan Ufuk Çakır, şehit cenazesinde provokasyon yaptı.

CHP'li Hasan Ufuk Çakır, şehit cenazesinde provokasyon yaptı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin, memleketi Mersin’in Erdemli ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin Alata Mezarlığı’nda naaşı defnedilirken CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın dua eden hocaya "
Hoca Atatürk’e de söyle
" diyerek bağırarak müdahale etmeye çalışması tepki çekti.

Şehidin kardeşleri ve yakınları, duanın bitmesinin ardından cenazede siyaset yapılması nedeniyle tepkilerini ortaya koydu. Araya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer girerek, şehit yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre devam eden gerginlik, daha fazla büyümeden sona erdi.


#Hasan Ufuk Çakır
#Şehit cenazesi
#Provokasyon
2 saat önce
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