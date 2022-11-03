Gündem CHPli vekillerin soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi
POLİTİKA

CHP'li vekillerin soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi

Yalova'da mahkemedeki olaya ilişkin CHP'li vekiller hakkında yürütülen soruşturma dosyası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli vekillerin soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi
Hakimin üzerine yürüyen CHP'liler ağır hakaretler yağdırdı.

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma sırasında hakimlere hakarette bulunup, tehdit eden CHP milletvekilleriyle ilgili 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından yürütülen soruşturma dosyası, yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Ayrıntılar geliyor...

CHP'liler hakimlerin üzerine yürüdü
GÜNDEM
CHP'liler hakimlerin üzerine yürüdü

Mahkemede CHP terörü: Heyetin üzerine yürüyüp hakime hakaret etti
GÜNDEM
Mahkemede CHP terörü: Heyetin üzerine yürüyüp hakime hakaret etti

Yalova Belediyesi’ndeki büyük yolsuzluk soruşturması başkana uzandı: Vefa Salman görevden uzaklaştırıldı
GÜNDEM
Yalova Belediyesi’ndeki büyük yolsuzluk soruşturması başkana uzandı: Vefa Salman görevden uzaklaştırıldı

CHP'liler hakimlerin üzerine yürüdü
OYNAT 00:34
CHP'liler hakimlerin üzerine yürüdü
CHP'li vekiller, yolsuzluk nedeniyle görevinden uzaklaştırılan CHP'li eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın duruşmasında olay çıkardı. İstedikleri karar çıkmayınca mahkeme heyetinin üzerine yürüyüp hakaretler yağdıran CHP'liler, salondan kendi partilileri tarafından çıkarıldı. Yalova Belediyesi Yolsuzluk ve Zimmete para geçirme davasının 9. duruşması dün Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Vefa Salman'a destek için duruşmaya CHP Genel Başkan Yardımcıları, Muharrem Erkek, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Gamze Akkuş İlgezdi, Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Savunmanın ardından 'göreve iade' talebi reddedilince CHP'li vekiller olay çıkardı. Hakimin üzerine yürüyen CHP'liler ağır hakaretler yağdırdı.


Tarihin en büyük izdihamları

Tarihin en büyük izdihamları

​Binlerce kişi hayatını kaybetti.
Her yeri istila edecekler

Her yeri istila edecekler

​Sınırımıza dayandı: Gizlice eve giriyor bir daha asla çıkmıyor.
Dört aylık zam oranı kesinleşti: enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşları hesaplama tabloları

​'Erdoğan'ın desteğinden dolayı engellemeyeceğiz'

​KPSS önlisans sonuçları açıklandı.

​Refah-Ana'yı ben yıktım.

​TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı.

​'Bir metrelik bez parçası diyerek' aşağılayan sen değil miydin?

​Putin'in karşılanması sosyal medyada gündem oldu.

​'Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.