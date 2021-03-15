Gündem CHPli Veli Ağbaba bu kez kural tanımaz vatandaşı mağdur yaptı Her yakalanışımda ceza yiyorum
VAN

CHP'li Veli Ağbaba bu kez 'kural tanımaz' vatandaşı 'mağdur' yaptı: Her yakalanışımda ceza yiyorum

Geçtiğimiz hafta “Torunuma süt alamıyorum” diyen fakat içki sofralarında fotoğrafları çıkan Yıldız Bacıoğlu’nun videosunu Twitter hesabından paylaşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bu kez Van’dan benzer bir paylaşımda bulundu. Kendi ifadesiyle koronavirüs salgını tedbirlerini hiçe saydığını açıklayan vatandaşı paylaşan Ağbaba, “Hiçbir gelirim kalmadı, sürekli ceza kesiyorlar” beyanında bulunan vatandaşın sözleriyle iktidarı hedef gösterdi.

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CHP'li Veli Ağbaba, Van'da koronavirüs salgını tedbirlerini ihlal ettiği için ceza yediğini ifade eden esnaf ile görüştü.
CHP'li Veli Ağbaba, Van'da koronavirüs salgını tedbirlerini ihlal ettiği için ceza yediğini ifade eden esnaf ile görüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletkili Veli Ağbaba, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Van’a gitti.

Esnafla görüşme gerçekleştiren Ağbaba, söz konusu anları, "Esnafımız dertli" ifadeleriyle Twitter hesabından paylaştı.

Binlerce liralık borcu olduğunu ifade eden bir esnaf, koronavirüs salgını kapsamında uygulanan tedbirleri ihlal ettiği için toplamda 20 bin lira para cezası aldığını söyledi.

"Her yakalanışımda ceza yiyorum"

Kendi ifadesiyle “her yakalanışında" ceza aldığını belirten ve bundan dolayı bunaldığını vurgulayan esnaf, kendisine ceza yazan memurları hedef aldı.

Memurun kendisine kuralları hatırlatmasına tepki gösteren vatandaş, salgın döneminde ekonominin çöktüğünü iddia ederek iktidarı sorumlu tuttu.

CHP'li Veli Ağbaba bu kez 'kural tanımaz' vatandaşı 'mağdur' yaptı
OYNAT 00:50
CHP'li Veli Ağbaba bu kez 'kural tanımaz' vatandaşı 'mağdur' yaptı
Geçtiğimiz günlerde 'Torunuma süt alamıyorum' diyen fakat içki sofrasında fotoğrafları çıkan kadının videosunu paylaşan CHP'li Veli Ağbaba, bu kez pandemi kurallarını hiçe saydığı için kendisine ceza yazıldığını belirten kişinin ifadeleriyle iktidarı hedef aldı.

Bir haftada ikinci "mağdur" temalı paylaşım

Öte yandan Ağbaba, CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği programda kürsüye çıkarılan yaşadığı ekonomik zorlukları 'Torunuma süt alamıyorum, çocuklarımla kışı battaniye altında geçirdim' sözleriyle anlatan Yıldız Bacıoğlu isimli kadını da Twitter hesabından paylaşmıştı. Bacıoğlu'nun paylaştığı 'alkol masası' konulu fotoğraflar, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

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"Torunuma süt alamıyorum" diyen CHP'li kadının alkol masasındaki fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde
CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği programda kürsüye çıkarılan Yıldız Bacıoğlu adlı kadın, yaşadığı ekonomik zorlukları 'Torunuma süt alamıyorum, çocuklarımla kışı battaniye altında geçirdim' sözleriyle anlattı. Bacıoğlu'nun paylaştığı 'alkol masası' konulu fotoğraflar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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