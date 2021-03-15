CHP'li Veli Ağbaba bu kez 'kural tanımaz' vatandaşı 'mağdur' yaptı: Her yakalanışımda ceza yiyorum

CHP'li Veli Ağbaba, Van'da koronavirüs salgını tedbirlerini ihlal ettiği için ceza yediğini ifade eden esnaf ile görüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletkili Veli Ağbaba, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Van’a gitti.

Esnafla görüşme gerçekleştiren Ağbaba, söz konusu anları, "Esnafımız dertli" ifadeleriyle Twitter hesabından paylaştı.

Binlerce liralık borcu olduğunu ifade eden bir esnaf, koronavirüs salgını kapsamında uygulanan tedbirleri ihlal ettiği için toplamda 20 bin lira para cezası aldığını söyledi.

"Her yakalanışımda ceza yiyorum"

Kendi ifadesiyle “her yakalanışında" ceza aldığını belirten ve bundan dolayı bunaldığını vurgulayan esnaf, kendisine ceza yazan memurları hedef aldı.

Memurun kendisine kuralları hatırlatmasına tepki gösteren vatandaş, salgın döneminde ekonominin çöktüğünü iddia ederek iktidarı sorumlu tuttu.

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Bir haftada ikinci "mağdur" temalı paylaşım

Öte yandan Ağbaba, CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği programda kürsüye çıkarılan yaşadığı ekonomik zorlukları 'Torunuma süt alamıyorum, çocuklarımla kışı battaniye altında geçirdim' sözleriyle anlatan Yıldız Bacıoğlu isimli kadını da Twitter hesabından paylaşmıştı. Bacıoğlu'nun paylaştığı 'alkol masası' konulu fotoğraflar, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.