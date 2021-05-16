CHP'li Veli Ağbaba'dan sokağa çıkma yasağında içkili alem

Türkiye'de vaka sayılarının hızlı artışı ardından alınan 17 günlük tam kapanmada sona gelindi. Tam kapanma ile birlikte vaka sayıları hızla geriledi. Vaka sayısının indirilip yaza rahat girilebilmesi açısından artırılan tedbirlerin sonuç vermesiyle yarından itibaren kontrollü normalleşme dönemine geçiş yapılıyor. Ancak vatandaşlara getirilen yasakları CHP'li vekil Veli Ağbaba hiçe saydı.
AĞBABA'NIN İÇKİLİ EĞLENCESİ
Malatya'da bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sokağa çıkma yasağının devam ettiği bugün, kendisine içkili eğlence tertipledi. CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde Ağbaba, sokakta saz eşliğinde içkisini yudumlarken görüldü.