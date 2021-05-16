CHP'li Veli Ağbaba'dan sokağa çıkma yasağında içkili alem

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TBMM Başkanı Şentop: Filistinli kardeşlerimiz için her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Biz Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yanlarında duracağız. İsrail'in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz" dedi.