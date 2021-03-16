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POLİTİKA

CHP'li Veli Ağbaba'dan yeni çıkış: Ekmek satan vatandaşlarımız ekmeğe muhtaç

Geçtiğimiz günlerde "Torunuma süt alamıyorum" diyen ancak içki sofralarında fotoğrafları ortaya çıkan kadının videosunu Twitter hesabından paylaşarak hükümeti eleştiren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bu kez Hakkari'de "Ekmek satan vatandaşlarımız ekmeğe muhtaç" çıkışında bulundu.

Haber Merkezi AA
Veli Ağbaba (ortada)
Veli Ağbaba (ortada)

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari’ye gitti.

Burada esnaf ile bir araya gelen Ağbaba, söz konusu ziyaretlerin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Ekmek satanlar ekmeğe muhtaç"

Van ve Hakkari'de gördüğü tablonun Türkiye'nin genelindeki tablodan farklı olmadığını ifade eden Ağbaba, bölgede işsizlik sorunu yaşandığını ifade etti.

Ağbaba, Hakkari'de ekmek satan vatandaşların ekmeğe, erzak satanların ise erzağa muhtaç olduğunu öne sürdü.

"Süt bulamıyorlar" diyerek paylaştığı kadının içki sofrasındaki görüntüsü tartışma yaratmıştı

Öte yandan Ağbaba, CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği programda kürsüye çıkarılan yaşadığı ekonomik zorlukları 'Torunuma süt alamıyorum, çocuklarımla kışı battaniye altında geçirdim' sözleriyle anlatan Yıldız Bacıoğlu isimli kadını da Twitter hesabından paylaşmıştı. Bacıoğlu'nun paylaştığı 'alkol masası' konulu fotoğraflar, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Ağbaba, dün de koronavirüs salgını tedbirlerini hiçe saydığını kendisi beyan eden bir vatandaşın aldığı para cezaları nedeniyle hükümeti hedef göstermişti.

CHP'li Veli Ağbaba'dan yeni çıkış: Ekmek satan vatandaşlarımız ekmeğe muhtaç
OYNAT 00:26
CHP'li Veli Ağbaba'dan yeni çıkış: Ekmek satan vatandaşlarımız ekmeğe muhtaç
Geçtiğimiz günlerde 'Torunuma süt alamıyorum' diyen ancak içki sofralarında fotoğrafları ortaya çıkan kadının videosunu Twitter hesabından paylaşarak hükümeti eleştiren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bu kez Hakkari'de 'Ekmek satan vatandaşlarımız ekmeğe muhtaç' çıkışında bulundu.

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"Torunuma süt alamıyorum" diyen CHP'li kadının alkol masasındaki fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde
CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği programda kürsüye çıkarılan Yıldız Bacıoğlu adlı kadın, yaşadığı ekonomik zorlukları 'Torunuma süt alamıyorum, çocuklarımla kışı battaniye altında geçirdim' sözleriyle anlattı. Bacıoğlu'nun paylaştığı 'alkol masası' konulu fotoğraflar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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