CHP'li Veli Ağbaba'dan yeni çıkış: Ekmek satan vatandaşlarımız ekmeğe muhtaç

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari’ye gitti.

Burada esnaf ile bir araya gelen Ağbaba, söz konusu ziyaretlerin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Ekmek satanlar ekmeğe muhtaç"

Van ve Hakkari'de gördüğü tablonun Türkiye'nin genelindeki tablodan farklı olmadığını ifade eden Ağbaba, bölgede işsizlik sorunu yaşandığını ifade etti.

Ağbaba, Hakkari'de ekmek satan vatandaşların ekmeğe, erzak satanların ise erzağa muhtaç olduğunu öne sürdü.

"Süt bulamıyorlar" diyerek paylaştığı kadının içki sofrasındaki görüntüsü tartışma yaratmıştı

Öte yandan Ağbaba, CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği programda kürsüye çıkarılan yaşadığı ekonomik zorlukları 'Torunuma süt alamıyorum, çocuklarımla kışı battaniye altında geçirdim' sözleriyle anlatan Yıldız Bacıoğlu isimli kadını da Twitter hesabından paylaşmıştı. Bacıoğlu'nun paylaştığı 'alkol masası' konulu fotoğraflar, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

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Ağbaba, dün de koronavirüs salgını tedbirlerini hiçe saydığını kendisi beyan eden bir vatandaşın aldığı para cezaları nedeniyle hükümeti hedef göstermişti.