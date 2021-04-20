CHP'li Yarkadaş sahada orucunu açan futbolcuları hedef aldı

Bahçeli'den Yunanistan'a sert tepki: Bu küçücük ülke dünyayı nasıl başlarına geçireceğimizi hafızasından çıkarmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan'a ve geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunan Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a tepki gösterdi. Bahçeli, 'Görüldüğü kadarıyla Yunanistan tarihten hiç ders almamıştır. Anadolu'dan kaçarken enselerinden yakalanan Yunan askerlerinin Ege'ye nasıl döküldüğünü, bir daha karaya çıkarlarsa dünyayı başlarına nasıl geçireceğimizi bu küçücük ülke sanıyorum hafızasından çıkarmıştır.



Deve nasıl ki boynuz ararken kulağından olmuşsa, Yunanistan da aklını başına almazsa değil kulağından, boynundan da mahrum kalacaktır.' ifadelerini kullandı.