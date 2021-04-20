CHP'li Yarkadaş sahada orucunu açan futbolcuları hedef aldı

Ramazanda iftar vaktine göre maç saatlerinin düzenlenmemesi nedeniyle oruç tutan futbolcular, oyun devam ederken saha kenarına gelerek oruçlarını açmak zorunda kalıyor.
Futbolcular maç esnasında oruç açıyor
Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye’de, oruç tutan futbolculara kolaylık sağlanmaması ve maç saatlerinin düzenlenmemesi tartışılıyor.
Benzer bir görüntü son olarak 1. Lig’de mücadele eden Samsunspor ve Bursaspor takımları arasındaki maçta ekranlara yansıdı.
Futbolcular maçın 26'ncı dakikasında saha kenarına gelerek su ve hurma ile orucunu açtı.
Yarkadaş "gösteriş yapıyorlar" dedi
O ana dair bir haberi paylaşan eski Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Barış Yarkadaş, orucunu açan futbolcuları hedef aldı.
Bu nedir şimdi? Kime gösteriş yapıyorsunuz? https://t.co/o3ip3GBy2D
Bu nedir şimdi? Kime gösteriş yapıyorsunuz? https://t.co/o3ip3GBy2D— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) April 19, 2021
"Bu nedir şimdi? Kime gösteriş yapıyorsunuz?" mesajını paylaşan CHP’li Yarkadaş, futbolcuları ‘gösteriş yapmakla’ itham etti.