CHP'li Yarkadaş'tan Kılıçdaroğlu'na gönderme yapan İmamoğlu'na tepki: Yine aynı hatayı yapıyor

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'istifa et' çağrısı yapıp 'değişim' mesajları veren İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, CHP tarafından fonlanan Tele 1'de topa tutuldu. Kanalın Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nu CHP'ye operasyon çeken birisi olarak tanımlayıp, "Ben bu partinin daha sağa çekilmek için bir operasyon yürütüldüğü kanaatindeyim." dedi. İmamoğlu'nun Sultan Abdülhamid'i anan paylaşımına gönderme yapan Yanardağ, "Yine 'Abdülhamid de bizim Mustafa Kemal de bizim' diyerek kişiliksiz bir tutum mu takınacaksınız?" diye sordu. Programın ekran yüzü Emre Kongar ise Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun genel başkanlığa aday olacağını söyleyip, "Parti içerisinde her türlü münasebetsizlik, tartışma gırla gidecek" ifadelerini kullandı.