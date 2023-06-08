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CHP'li Yarkadaş'tan Kılıçdaroğlu'na gönderme yapan İmamoğlu'na tepki: Yine aynı hatayı yapıyor

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, 'Değişim şart' diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu yine aynı hatayı yapıyor. Belirsizlik. İmamoğlu ve Yavaş'a ne dedik? Cumhurbaşkanı adayıysanız çıkın adayım deyin, değilseniz değilim deyin. Şimdi aynı süreci yaşıyoruz. Ne istiyor İmamoğlu?" dedi.

09:59 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP'li Barış Yarkadaş, üstü kapalı açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

CHP'li Barış Yarkadaş, üstü kapalı açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Seçimlerin ikinci turunda yüzde 47.82 oy alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içinden istifa çağrıları yapıldı.

Son günlerde ise CHP'nin başına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçmeye çalıştığı iddiaları da gündemi meşgul ediyor.

İmamoğlu'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme: Değişimi toplum istiyor

Kılıçdaroğlu'nun MYK’dan kendisine yakın isimleri uzaklaştırmasının ardından ilk kez konuşan İmamoğlu,
"Değişim sadece kurul ile olmaz. Mesele bir kurul meselesi değildir. Değişimi toplum istiyor, kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz"
açıklamasında bulundu.

Barış Yarkadaş: Ne istiyor İmamoğlu?

İmamoğlu'nun bu sözlerine CHP'li Barış Yarkadaş'tan tepki geldi. Yarkadaş, İmamoğlu'nun üstü kapalı açıklamalarına ilişkin şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu yine aynı hatayı yapıyor. Belirsizlik. İmamoğlu ve Yavaş'a ne dedik? CB adayıysanız çıkın adayım deyin, değilseniz değilim deyin. Şimdi aynı süreci yaşıyoruz. Ne istiyor İmamoğlu?"

CHP yandaşı Kongar ile Yanardağ 'Kılıçdaroğlu'na karşı değişim' diyen İmamoğlu'nu hedef aldı: Parti içerisinde her türlü münasebetsizlik tartışma gırla gidecek
CHP yandaşı Kongar ile Yanardağ 'Kılıçdaroğlu'na karşı değişim' diyen İmamoğlu'nu hedef aldı: Parti içerisinde her türlü münasebetsizlik tartışma gırla gidecek

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'istifa et' çağrısı yapıp 'değişim' mesajları veren İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, CHP tarafından fonlanan Tele 1'de topa tutuldu. Kanalın Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nu CHP'ye operasyon çeken birisi olarak tanımlayıp, "Ben bu partinin daha sağa çekilmek için bir operasyon yürütüldüğü kanaatindeyim." dedi. İmamoğlu'nun Sultan Abdülhamid'i anan paylaşımına gönderme yapan Yanardağ, "Yine 'Abdülhamid de bizim Mustafa Kemal de bizim' diyerek kişiliksiz bir tutum mu takınacaksınız?" diye sordu. Programın ekran yüzü Emre Kongar ise Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun genel başkanlığa aday olacağını söyleyip, "Parti içerisinde her türlü münasebetsizlik, tartışma gırla gidecek" ifadelerini kullandı.


#Barış Yarkadaş
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
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