CHP'li Yarkadaş'tan Kılıçdaroğlu'na gönderme yapan İmamoğlu'na tepki: Yine aynı hatayı yapıyor

CHP'li Barış Yarkadaş, üstü kapalı açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.
Seçimlerin ikinci turunda yüzde 47.82 oy alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içinden istifa çağrıları yapıldı.
Son günlerde ise CHP'nin başına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçmeye çalıştığı iddiaları da gündemi meşgul ediyor.
İmamoğlu'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme: Değişimi toplum istiyor
Barış Yarkadaş: Ne istiyor İmamoğlu?
İmamoğlu'nun bu sözlerine CHP'li Barış Yarkadaş'tan tepki geldi. Yarkadaş, İmamoğlu'nun üstü kapalı açıklamalarına ilişkin şunları söyledi: